Fatih Özer yakalandı mı? Thodex'in kurucusu Arnavutluk'ta mı? Bakan Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüşerek Özer'in yakalanarak iade edilmesini istemişti. Soylu, Özer'in Türkiye bankalarındaki 31 milyon lirasına el konulduğunu açıklamıştı. TRT Haber'e önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Thodex soruşturmasındaki son gelişmeyi duyurdu. Peki, Fatih Özer yakalandı mı?

Thodex'in kurucusu Fatih Özer yakalandı mı?

Bakan Soylu: "Bizim kaatimiz Arnavutluk'tadır. Başka bir ülkeye geçtiği konusunda başka bir bilgimiz yok. Nerede olduğunu biliyoruz. Alacağız inşallah." dedi.

Fatih Özer kimdir?

Faruk Fatih Özer 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılında Thodex'i kurdu. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı.Özer, son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.Resmi kayıtlara göre Faruk Fatih Özer 1993 İstanbul doğumlu, yani 28 yaşında. Özer, kaçmadan önce kendisiyle ilgili internet ortamındaki tüm bilgilerini de sildi. Kendisini tanıyanlara göre, Amerika'da eğitim aldı.Faruk Fatih Özer çalışma hayatına 2007 yılında başladı. 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılının eylül ayı ile beraber Thodex'i kurdu ve Koineks'in mevcut kullanıcıları Thodex'e taşındı. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.Yurt dışına çıkan Özer, adres olarak Ticaret Sicil Gazetesi'ne Darıca'da bir apartman dairesini gösterdi. 2017'de kurulan Thodex'in şirket unvanının izini sürüldüğünde Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'ne ulaşılıyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da art arda yapılan suç duyuruları üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.