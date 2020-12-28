Fatih Mert: "MKE Ankaragücü için üst sıralara tırmanma zamanı geldi"

ANKARA (AA) - ERKAN TİRYAKİ - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig'de Yukatel Denizlispor karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Şükürler olsun galibiyetler gelmeye başladı ve takım da kendine geldi. MKE Ankaragücü için üst sıralara tırmanma zamanı geldi." dedi.

Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Denizli'de önemli bir 3 puan aldıklarını belirtti.

Takımın son haftalardaki çıkışından memnun olduklarını dile getiren sarı-lacivertli kulübün başkanı, şunları kaydetti:

"Denizli'de galip geldiğimiz için son derece mutluyuz. Önemli olan 3 puandı. Takımımız dün bunu gerçekleştirdi. MKE Ankaragücü olarak 5 maçı 1-0'lık skorlarla kaybettik. 3 maçta da devrelerin uzatma dakikalarında yedik golleri. Keşke o maçlar da beraber bitseydi. Hepsinde iyi oynadık ama puan alamadık. Takımımız bir kimlik sahibi olmaya başladı. Futbolcuların güvenleri yerine geldi. Onlara güvendiğimizi hep söyledik. Futbolcularıma kaybederken de iyi bir takım olduğumuzu, bu sonuçları hak etmediğimizi söylemiştim. Şükürler olsun galibiyetler gelmeye başladı ve takım da kendine geldi. MKE Ankaragücü için üst sıralara tırmanma zamanı geldi."





- Mustafa Dalcı ve Alper Potuk hakkında





Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Dalcı'nın performansından memnun olduklarını belirtirken, takımdan ayrı çalışan futbolcular Alper Potuk'la ilgili de bu hafta karar vermeleri gerektiğini söyledi.

Teknik direktör Fuat Çapa'nın yerine göreve getirilen Mustafa Dalcı'dan memnun olduklarını aktaran Mert, "Hocamızdan memnunuz. Bizim için hoca konusu gündemde yok. Mustafa Dalcı'yla yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İttifak Holding Konyaspor'la 12 Aralık'ta oynanan karşılaşma öncesi kadro dışı kalan Alper Potuk'la ilgili Fatih Mert, "Alper Potuk'la ilgili bu hafta bir karar vermemiz gerekiyor. Alper, büyük ihtimalle takımda olur, diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- "Szukala'ya ödenmesi gereken ciddi bir para var. Onu bulmaya çalışıyoruz"





MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mert, eski futbolcuları Lukasz Szukala'ya ödeme yapılması gerektiğini, aksi taktirde transfer yapamayacaklarını dile getirdi.

Szukula'yla ilgili ödeme sorununu hallederek ocak ayında bir iki takviye yapmayı planladıklarını aktaran Mert, şöyle konuştu:

"Geçmiş dönemden kalan Lukasz Szukala dosyamız var. Szukala'ya ödenmesi gereken ciddi bir para var. Onu bulmaya çalışıyoruz. Szukala dosyasını halledebilirsek transfer yapacağız. Hiçbir gelirin olmadığı bir ortamda kaynak oluşturmaya, sponsor bulmaya çalışıyoruz. Bütün şartları zorluyoruz. Bugün bir oyuncuyla görüşme yapıldı, yarın Ankara'da olmasını bekliyoruz. Eğer dosyayı halledersek bir iki transfer yapacağız. Şu anda tam transfer tahtası kapalı değil. Bu paranın yatması için süre var. 3-4 günümüz var. Bu parayı yatırırsak transfer tahtası kapanmaz."