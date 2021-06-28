Fatih lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları
Fatih puanla öğrenci alan liseler 2021 | LGS'ye giren öğrenciler hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için puan, kontenjan ve yüzdelik dilimleri araştırmaya başladı. Peki, İstanbul Erkek Lisesi yüzdelik dilimi ne 2021 | Çemberlitaş Anadolu Lisesi kontenjanı
Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi 6 Haziran’da LGS’ye girdi. Sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak ve tercih dönemi başlayacak. Öğrenciler yaşadıkları ya da okumak istedikleri il ve ilçelerdeki okulları araştırmaya başladı. Peki, Fatih’te hangi okullar puanla öğrenci alıyor?
Fatih lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları