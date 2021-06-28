  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ülkede bombalı saldırı! Sivillerin geçtiği sırada...

CHP'den büyük küstahlık! Türk polisine "zorba" deyip hakaret ettiler

Kripto para yatırımcıları dikkat! Binance, işlemlerini durduruyor

İngiliz savaş gemisinin planı ifşa oldu! Otobüs durağında her şeyi buldular

Fox TV oyuncusu, Erdoğan'ın da bulunduğu dünya liderlerinin konvoyuna el hareketi çekti! Bakın mahkemede nasıl yırtmaya çalıştı

Solak mahallenin şarkıcısından ezber bozan itiraf: Eskiden hastanelerde muayene olmak ölümden beterdi

İngiltere'de şok olay! Savunma Bakanlığına ait gizli belgeler otobüs durağında bulundu

Kaftancıoğlu sapkınlara da destek çıktı

Yunan profesörden olay itiraf: Türkiye için bizi kurban edebilirler

Kesin sonuçlar açıklandı! İşte Paşinyan'ın oy oranı
Pakistan'dan 'Afganistan'a barış' mesajı
Otomobilin çocuğa çarptığı kaza sonrası mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı
Ronaldo ve Portekiz yıkıldı
Rus paralı askerlerinin işlediği suçlar BM raporuna yansıdı
Eğitim Fatih lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları
Eğitim

Fatih lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

Fatih puanla öğrenci alan liseler 2021 | LGS'ye giren öğrenciler hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için puan, kontenjan ve yüzdelik dilimleri araştırmaya başladı. Peki, İstanbul Erkek Lisesi yüzdelik dilimi ne 2021 | Çemberlitaş Anadolu Lisesi kontenjanı

Yeniakit Publisher
2021-06-28 00:27:00 -
Fatih lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi 6 Haziran’da LGS’ye girdi. Sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak ve tercih dönemi başlayacak. Öğrenciler yaşadıkları ya da okumak istedikleri il ve ilçelerdeki okulları araştırmaya başladı. Peki, Fatih’te hangi okullar puanla öğrenci alıyor?

Fatih lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

 

Kadıköy lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları
Kadıköy lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

Eğitim

Kadıköy lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay