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Spor Fatih Karagümrük'ün konuğu Trabzonspor
Spor

Fatih Karagümrük'ün konuğu Trabzonspor

Vodafone Park'ta yarın saat 16.00'da başlayacak Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek

Yeniakit Publisher
2021-01-02 10:11:25 -
Fatih Karagümrük'ün konuğu Trabzonspor

İSTANBUL (AA) - Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayacak müsabakada, hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de iç saha yaptığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'ı mağlup ederken, Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.

Fatih Karagümrük, ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 21 puanla 7. sırada yer alıyor.

Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise ligde 20 puanla 9. sırada bulunuyor.

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