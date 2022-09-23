Fatih Karagümrük'ten Kuntz'a tepki

A Milli Futbol Takımımız'da Lüksemburg maçı sonrasında kadroda bazı değişiklikler yaşandı. Atalanta forması giyen Merih Demiral, Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü ve Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü sakatlıkları nedeniyle, Lüksemburg maçında sarı kart gören Cengiz Ünder ise cezalı olması nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Bu oyuncuların yerine Stefan Kuntz, İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen Cenk Özkacar, Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Ravil Tagir, Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor 'dan Umut Bozok ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil etti.

Yaşanan bu gelişmesi sonrasında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a son yapılan kadro değişikliği sonrasında oyuncu tercihlerine tepki gösterdi.

Karagümrük'ten tepki

Fatih Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "A Milli Takımıımıza oyuncu seçme yetkisi tabii ki A Milli Takım Teknik Direktöründedir. Ancak bu yetkinin "Adalet" ile kullanılmadığı hissi tüm futbolseverler gibi kulübümüzü de ciddi şekilde rahatsız etmiştir" ifadelerine yer verdiler.

Karagümrük'ün bu tepkisi sonrasında TRT Spor'a açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "Stefan Kuntz'un tercihlerine saygı duymak gerekiyor. Hocamızla ilgili iddialar da kesinlikle doğru değil. Milli Takım'da istikrar gerekiyor." şeklinde yanıt verdi.

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ise konuyla ilgili olarak "Kuntz eleştirilecektir, ondan öncekiler de eleştirildi. Ondan sonrakiler de eleştirilecektir. Camiaların kendi oyuncularını milli takımda görmek istemeleri normal. Bu kapı her zaman, herkese açık." sözlerini sarf etti.