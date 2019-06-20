Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye - Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi, Hollanda'nın Fortuna Sittard takımından 26 yaşındaki kaleci Aykut Özer'i transfer etti



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımı Fortuna Sittard'dan kaleci Aykut Özer'i transfer etti. İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 26 yaşındaki kaleciyle sözleşme imzalandığı belirtildi. Geçen sezon Eredivisie'de forma şansı bulamayan Aykut, Hollanda Kupası'nda ise 3 maça çıktı. Öte yandan Fatih Karagümrük Kulübü, Galatasaray Futbol Akademisinde de görev almış Savaş Çam'ın altyapı koordinatörlüğüne getirildiğini açıkladı.

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