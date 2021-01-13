  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fatih Karagümrük'te beklenmedik ayrılık
Spor

Fatih Karagümrük'te beklenmedik ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe ile yollarını ayırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 18:26:00 -
Fatih Karagümrük'te beklenmedik ayrılık

Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ten ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aatif Chahechouhe ile bugün itibarıyla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımıza verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz. Aatif'a kariyerinde başarılar diler, gelecek yıllarda futbol çatısı altında tekrar bir araya gelmeyi temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Chahechouhe, Süper Lig'de 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giydi.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savunma Sanayii'ndeki köstebek belli oldu! Evinden çıkan para şoke etti
Gündem

Savunma Sanayii'ndeki köstebek belli oldu! Evinden çıkan para şoke etti

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki ihaleleri sızdıran Yusuf Hakan Özbilgin'in evinden 5 milyon euro çıktı.
Ekrem’in rezaletine Mimarlar Odası bile sahip çıkmadı
Gündem

Ekrem’in rezaletine Mimarlar Odası bile sahip çıkmadı

Skandallar silsilesine her gün yeni bir halka ekleyen CHP’li Ekrem İmamoğlu, şimdi de Mimar Sinan’ın nadide eserlerinden olan Üsküdar’daki Ş..
Sistem değişiyor! Artık onlara trafik cezası kesilemeyecek
Gündem

Sistem değişiyor! Artık onlara trafik cezası kesilemeyecek

Araç firmalarını yakından ilgilendiren yeni bir karar alındı. Yeni karara göre, plakalara gelen cezalar artık kişilere gelecek.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay