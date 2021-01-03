Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Trabzonspor'da, son oynanan Galatasaray müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yapıldı.

Bordo-mavili ekipte sakatlığı bulunan Vitor Hugo bu mücadelede kadroda yer almadı. Yusuf Sarı da yedek kulübesinde forma şansı bekledi. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu iki ismin yerine Ekuban ve Hosseini'ye ilk 11'de şans verdi.

Vodafone Park'ta oynanan maça Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı takımını, Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny ilk 11'i ile sahaya çıkardı.

Bordo-mavili takımın yedek kulübesinde, Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Pereira, Faruk Can Genç ve Afobe yer aldı.





- Abdullah Avcı 347 gün sonra Vodafone Park'ta





Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı, 347 gün sonra Vodafone Park'ta görev yaptı.

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş başındaki Vodafone Park'taki son maçı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı olmuştu. Siyah-beyazlı takım o mücadeleyi 3-2 kaybetmiş ve iki gün sonra da Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı.





- Fatih Karagümrük'te 3 değişiklik





İstanbul ekibi Fatih Karagümrük, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı Göztepe maçına göre Trabzospor karşısında 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

Fatih Karagümrük'te cezalı Ndao'nun yanı sıra Mevlüt Erdinç ve Aatif Chahechouhe bu mücadelede ilk 11'de yer almadı. Teknik direktör Şenol Can, bu 3 oyuncunun yerine Koray Altınay, Roco ve Sobiech'e ilk 11'de şans verdi.



