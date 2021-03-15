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Spor Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı
Spor

Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamaya göre; teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 16:53:00 -
Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hocamız Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 3 sezondur başarılarımızda emeği olan Şenol Can'a teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Şenol Can'ın kulübün bir parçası olduğunun vurgulandığı açıklamada, her zaman kulübün kapısının kendisine açık olduğu kaydedildi.

Fatih Karagümrük, son 6 lig maçında 4 mağlubiyet alırken, birer kez de sahadan beraberlik ve galibiyetle ayrıldı.

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