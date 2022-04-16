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Spor Fatih Karagümrük kalecisinden Trabzonspor açıklaması
Spor

Fatih Karagümrük kalecisinden Trabzonspor açıklaması

Fatih Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano, Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 00:36:00 -
Fatih Karagümrük kalecisinden Trabzonspor açıklaması

Fatih Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano, Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'te kaleci Emiliano Viviano, maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven, Trabzonspor'un şampiyonluğu hak ettiğini, son anlarda gerginlikler yaşandığını ve bu gerginliklerin çok normal olduğunu söyledi.

Viviano, "Maçın 2. yarısında çok fazla acı çektik. O anda yüklendiler üzerimize. Bu ligi en iyi oynayan takım, olduğu noktayı hak eden takım Trabzonspor. Zaten şampiyonluğu kazanıyor. En iyisini yaparak kazanıyorlar. Geçen sene Beşiktaş 'la da böyle gergin bir maç olmuştu. Tünelde biraz gerginlikler oldu ama buna gerek yok. Trabzonspor şampiyon olacaktır, bunu hak ediyorlar. Biz futbol oynuyoruz. Geçen Beşiktaş'ı yendiğimizde de böyle gerginlikler olmuştu. Bu tarz şeyler olacaktır. " dedi.

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