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Spor Fatih Karagümrük, Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna kattı!
Spor

Fatih Karagümrük, Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna kattı!

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki oyuncusu Serhat Ahmetoğlu'nu transfer etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 16:43:00 -
Fatih Karagümrük, Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna kattı!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki oyuncusu Serhat Ahmetoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız, 2002 doğumlu, Fenerbahçe altyapısında yetişen Serhat Ahmetoğlu’nu kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Karagümrük Sportif Direktörü Murat Akın'ın Serhat'a imza attırdığı belirtilirken, oyucuya başarı dilendi.

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