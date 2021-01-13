  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fatih Karagümrük Chahechouhe ile yolları ayırdı
Spor

Fatih Karagümrük Chahechouhe ile yolları ayırdı

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, Aatif Chahechouhe ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 02:17:00 -
Fatih Karagümrük Chahechouhe ile yolları ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aatif Chahechouhe ile bugün itibarıyla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımıza verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz. Aatif'a kariyerinde başarılar diler, gelecek yıllarda futbol çatısı altında tekrar bir araya gelmeyi temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Chahechouhe, Süper Lig'de 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giydi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk savunma sanayii hedefte! Harekete geçtiler
Gündem

Türk savunma sanayii hedefte! Harekete geçtiler

Emniyet ve MİT'in savunma sanayii sektöründeki casusluk girişimine yönelik operasyonu gözleri yeniden Türkiye'nin bu alandaki başarılarına ç..
‘Tarihte yok’ dedi şamarı yedi! ‘Erdoğan Türk bayrağını indirip kaçtı’ diyen Kılıçdaroğlu’na Filistin cephesi hatırlatması
Siyaset

‘Tarihte yok’ dedi şamarı yedi! ‘Erdoğan Türk bayrağını indirip kaçtı’ diyen Kılıçdaroğlu’na Filistin cephesi hatırlatması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’deki Süleyman Şah türbesinin yerini değiştirmesini çarpıt..
Türkiye'de satılan en ucuz araç markaları
Otomotiv

Türkiye'de satılan en ucuz araç markaları

Araç almak isteyenler Türkiye’deki araç piyasasını araştırıyor. Peki günümüzde en ucuz araçlar ve fiyatları nelerdir? İşte 2021 en ucuz araç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay