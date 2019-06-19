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Fatih Karagümrük, Barış Özbek ile sözleşme yeniledi

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:59
Fatih Karagümrük, Barış Özbek ile sözleşme yeniledi

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Barış Özbek ile sözleşme yeniledi.

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabı Twitter'den yapılan paylaşımda, 32 yaşındaki futbolcuyla sözleşme yenilendiği bildirildi.

Paylaşımda, "Başkan yardımcımız Serkan Hurma'nın katılımı ile gerçekleşen imza töreninde şampiyon kadromuzdan Barış Özbek ile sözleşme yeniledik. Futbolcumuza Karagümrük formasıyla nice başarılar ve şampiyonluklar dileriz." ifadelerine yer verildi.


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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:59
  1. Barış Özbek
  2. Fatih Karagümrük
  3. Futbol
  4. Spor Toto 1. Lig

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