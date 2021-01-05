  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fatih Karagümrük, Norveçli Vegar Eggen Hedenstad'ın transferini açıkladı
Spor

Fatih Karagümrük, Norveçli Vegar Eggen Hedenstad'ın transferini açıkladı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 17:54:41 -
Fatih Karagümrük, Norveçli Vegar Eggen Hedenstad'ın transferini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Fatih Karagümrük Kulübü, Norveçli sağ bek Vegar Eggen Hedenstad'ın transferini açıkladı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, ikinci başkan Serkan Hurma'nın katıldığı törenle Hedenstad'ın sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Ülkesinin Stabaek takımındaki görevinin ardından Almanya'nın Freiburg ekibine transfer olan Hedenstad, ayrıca Alman kulüplerinden Braunschweig ve St. Pauli forması giydi.

Hedenstad, son olarak Norveç ekiplerinden Rosenborg'un kadrosunda yer aldı.

Bu arada Hedenstad'ın yanı sıra daha önce transferi açıklanan Andrea Bertolacci sağlık kontrolünden geçti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!
Gündem

Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!

Hain terör örgütü PKK, eleman bulmakta zorlanınca gözünü Suriye’deki çocuklara yöneltti. Amude’de yaşayan 12 yaşındaki Pervin Kamuran sokakt..
Yakınları bile ondan korkup kaçıyor
Gündem

Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

Mersin'de 25 yıldır gassal olarak görev yapan Emine Bozkurt'un yaptığı işi duyanlar şaşkına dönüyor.
Dünyanın gözü oraya kilitlendi! Katar Emiri'nin uçağı indi
Dünya

Dünyanın gözü oraya kilitlendi! Katar Emiri'nin uçağı indi

Katar ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Anlaşması sonrası, Katar Emiri..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay