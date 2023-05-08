Fatih Erbakan'ın Konya mitinginde çirkin provokasyon!
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da miting alanı dışında halka seslenerek, kendisini protesto edenlerle, dinlemeye gelenleri birbirine düşürerek provokatif bir eyleme imza atmasından sonra, çirkin bir olay da Konya'da yaşandı.
Fatih Erbakan'ın Konya'nın Karatay ilçesinde halka sesleneceği alanda bulunan CHP'nin Karatay İlçe Başkanlığı binasından müzik sesi açılarak Yeniden Refah Partililer tahrik edilmeye çalışıldı.
Seçim çalışmaları kapsamında Konya'ya giden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Karatay ilçesinde halka seslenmeden önce, Erbakan'ı dinlemeye giden Yeniden Refahlılar CHP'lilerin tahrikiyle karşılaştı.
Hem müzik sesi hem sözlü satşmayla tahrik!
Partililerin toplandığı miting alanının hemen yanında bulunan CHP'nin Karatay İlçe Başkanlığı binasından yüksek sesle müzik açıldı.
Ellerinde Türk bayraklarıyla cama çıkan CHP'liler, Yeniden Refah Partili vatandaşları hem yüksek müzik sesiyle hem sesli sataşmayla provoke etti.
Erbakan'ı dinlemeye giden vatandaşlar, güvenlik önlemi alan emniyet güçleri tarafından tahriklere karşılık vermemeleri konusunda uyarılırken, o anlar bir partili tarafından amatör kamerasıyla kayıt altına alındı.
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