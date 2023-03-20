Fatih Erbakan'ın kararının ardından AK Parti'den ilk açıklama!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmamasına ilişkin soruya cevap veren Çelik, "Daha öncesinde görüşmelerin olumlu bir atmosferde ilerlediğini söylemiştim ama daha sonra çeşitli sebeplerle böyle bir karar aldılar. Bugün de genel başkanlarının aday olduğunu açıklayınca süreç kapanmış oldu." dedi.

Ömer Çelik, Erdoğan'a destek veren partilerle görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı: Onun dışında Cumhurbaşkanımıza destek veren tüm siyasi partilerle görüşmeler sürüyor. Bir değerlendirme yapmak gerekir. İttifak yapmak, koalisyon yapmak değildir. İttifak demek partilerin kendi kurumsal yapılarını lav etmesi ve tek bir parti haline gelmesi demek değildir. Herkesi bağlayacak olan nedir; bir ittifak bildirisi yayınlayacağız. Cumhur İttifakı'nın ilkeleri, prensipleri bunlardır. Biz bu ilkeler çerçevesinde seçime gidiyoruz. Partileri bu bağlayacak.

Vekil sayısı anlaşmazlığı iddiası da soruldu!

Çelik, Yeniden Refah Partisi'nin vekil sayısında anlaşamadığı iddiasına ilişkin de, “Bunlar özel görüşmeler olduğu için bizde kalsın. İki tarafta belli centilmenlik çerçevesinde konuşuyor. Bunlar olabilir. Biz bunlara rağmen bütün siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımızın oylarına talibiz” dedi.

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