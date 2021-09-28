Fatih Erbakan’dan sansüre sert tepki: Sizin kim olduğunuzu ve amaçlarınızı çok iyi biliyoruz!

YENİ AKİT / ANKARA

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Youtube, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan’ın Kovid-19 ve aşı ile ilgili bilim adamlarıyla yapmış olduğu açıklamayı kaldırdı. Konuya ilişkin yapılan paylaşımda “Kovid-19 ve aşı ile ilgili bilim adamlarıyla yapmış olduğu ortak basın toplantısı Youtube’de 1 milyon üzerinde izlenme aldığı halde sebep gösterilmeden parti sayfamızdan kaldırılmıştır” denildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli Görüşçüler olarak sizin kim olduğunuzu ve amaçlarınızı çok iyi biliyoruz. Çok iyi bildiğimiz bir diğer gerçek de şu; Siz ne kadar istemeseniz, ne kadar engellemeye çalışsanız da, Hakk gelince Batıl zail olmaya mahkumdur!” ifadelerini kullandı.