Fatih Erbakan'dan provokatif 'Adnan Oktar' sorusuna tokat gibi cevap

Eski Başbakanlardan Milli Görüş hareketinin merhum lideri Necmettin Erbakan’ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan canlı yayın konuğu olarak katıldığı Haber Global ekranlarında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sunuculuğunu Jülide Ateş’in yaptığı “40” adlı programa Fatih Erbakan'ın sözleri damga vurdu.

Provokatif 'Adnan Oktar' sorusu

Ahlaksız yapılanmasıyla bilinen Adnan Oktar Suç Örgütü'nün lideri Adnan Oktar ile ilgili Ateş, Erbakan'a “Fatih Erbakan Adnan Oktar’ın müridi oldu mu” şeklinde provokatif bir soru sordu.

Julide Ateş'in tuzağına düşmeyen Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, tokat niteliğindeki cevabında şu ifadeleri kullandı.

“Milli görüş davasının eri olan Erbakan Hocamızın yanında yetişen bir insanın böyle bir müritliğe ihtiyacı olmaz”

"Erbakan Hocamız kendisi tavsiye ederdi"

Merhum Necmettin Erbakan'ın bir dönem Adnan Oktar'ı tavsiye ettiğini belirten Fatih Erbakan, "Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Vakfı’ndaki gençlere de bizzat bu kitapların okunmasını Erbakan Hocamız kendisi tavsiye ederdi. Milli Gazete’de uzun yıllar Adnan Oktar’ın çalışmalarına ayrılmış olan özel bir sayfa vardı. Bu çalışmalar, burada ortaya konulan bilimsel gerçekler İslam’a uygun, ilme uygun faydalı şeyler. Ancak arkasından dediğiniz gibi 2017’den 2018’den sonra tasvip edemeyeceğimiz noktaya gelindi.

'Bunlar kabul edilebilecek şeyler değil'

Programların görüntüsü olarak da tasvip edilemeyeceği gibi, itikadi olarak da sıkıntı var. Ne diyor? 'Masonlar benim kardeşimdir, İsrail’deki yöneticiler devlet adamları benim kardeşimdir, masonluk unvanı aldı, İslam’da başörtüsü yoktur, sadece dekolte kısmını kapatsalar hanımlar yeter.' E şimdi bunlar tabii ki kabul edilebilecek şeyler değil.

O noktadan sonra zaten bir ilişkimiz de kalmadı. Ve bunları tabii tasvip etmiyorum, itikata inancımıza aykırı sözler. İstikamet sıkıntısı kabul edilemez. Ama 10 sene önce, 15 sene önce yazılan kitaplar bugün de baksanız çok faydalı. Erbakan Hocamız ‘kitaplarından istifade edelim, yaşantıları kendilerine kalsın, haşır neşir olup içlerine girmeyelim’ diye söylerdi.” ifadelerini kullandı.