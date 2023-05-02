  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu, hasta mı? "Başlangıç evresinde" deyip duyurdu

Tarlada buldu dünyayı salladı! Kazmayı vurdukça topraktan fışkırdı

HDP/PKK'ya yakın hesaplardan Kılıçdaroğlu'nun mitingine büyük destek!

Milli Muharip Uçak (KAAN) dış basında böyle yankılandı: Büyük bir güç gösterisi

Yiğit Bulut Milli Muharip Uçak'tan sonra Türkiye'nin yeni silahını ilan etti! ABD'ye teşekkür etti

Bakan Koca müjdeyi duyurdu! Devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı

Bu mesleklerin yedi yıl ömrü kaldı! İşsiz kalmak istemeyenler için geleceğin işte geleceğin meslekleri

Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolarlık komedi filmi

Asgari ücrete bomba zam! Uzman isim vatandaşı heyecanlandıracak rakamı Türkiye'ye duyurdu

Seçime günler kala bomba anket geldi! Erdoğan'ın oy oranı...
Siyaset Fatih Erbakan'dan olay iddia! Bu üç bakanlık yabancı güçlerin vesayeti altında
Siyaset

Fatih Erbakan'dan olay iddia! Bu üç bakanlık yabancı güçlerin vesayeti altında

Yeniakit Publisher
2023-05-02 15:33:00 -
Fatih Erbakan'dan olay iddia! Bu üç bakanlık yabancı güçlerin vesayeti altında

Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan ilginç bir çıkış geldi. "Üç bakanlık dış güçlerin vesayeti altında” diyen Erbakan, "İnşallah Tarım Bakanlığımızı Bill Gates Vakfı’ndan, Sağlık Bakanlığımızı Dünya Sağlık Örgütü’nden, Milli Eğitim Bakanlığımızı Amerikan Fulbridge Komisyonu'ndan kurtaracağız" dedi.

Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bilecik'te seçim çalışmaları kapsamında AK Parti iktidarının 3 bakanlığını hedef aldı. Şeyh Edebali Kongre Merkezi’nde konuşan Erbakan; Yeniden Refah Partisi’nin seçimlerde önemli aktörlerden biri olacağını belirtti. Üç bakanlığın yabancı güçlerin vesayeti altında olduğunu savunan Erbakan, şöyle konuştu:

Kurtarmak için mücadele vereceğiz

"İnşallah Tarım Bakanlığımızı, Bill Gates Vakfı’nın tasallutundan kurtulması için, Sağlık Bakanlığımızın Dünya Sağlık Örgütü’nün vesayetinden kurtulması için, Milli Eğitim Bakanlığımızın Amerikan Fulbridge Komisyonunun vesayetinden kurtulması için gerekli mücadeleyi mecliste çok daha etkili bir biçimde yapacağız."

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23