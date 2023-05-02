Fatih Erbakan'dan olay iddia! Bu üç bakanlık yabancı güçlerin vesayeti altında

Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bilecik'te seçim çalışmaları kapsamında AK Parti iktidarının 3 bakanlığını hedef aldı. Şeyh Edebali Kongre Merkezi’nde konuşan Erbakan; Yeniden Refah Partisi’nin seçimlerde önemli aktörlerden biri olacağını belirtti. Üç bakanlığın yabancı güçlerin vesayeti altında olduğunu savunan Erbakan, şöyle konuştu:

Kurtarmak için mücadele vereceğiz

"İnşallah Tarım Bakanlığımızı, Bill Gates Vakfı’nın tasallutundan kurtulması için, Sağlık Bakanlığımızın Dünya Sağlık Örgütü’nün vesayetinden kurtulması için, Milli Eğitim Bakanlığımızın Amerikan Fulbridge Komisyonunun vesayetinden kurtulması için gerekli mücadeleyi mecliste çok daha etkili bir biçimde yapacağız."



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