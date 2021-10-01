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Siyaset Fatih Erbakan'dan Oğuzhan Asiltürk mesajı
Siyaset

Fatih Erbakan'dan Oğuzhan Asiltürk mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatına ilişkin bir taziye mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 16:03:00 -
Fatih Erbakan'dan Oğuzhan Asiltürk mesajı

86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı, Milli Görüş camiasını yasa boğdu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan da merhum Asiltürk için bir taziye mesajı yayınladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbakan, "Milli Selamet Partisi döneminden itibaren Milli Görüş partilerinde ve koalisyon hükümetlerinde görev yapan Oğuzhan Asiltürk Bey’e Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Oğuzhan Asiltürk 13 Eylül'den bu yana koronavirüs tedavisi görüyordu


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Yorumlar

Mustafa Dogruer

Milli görüş hareketinin temel diregi büyük mücahit Oguzhan Asiltürk büyugümüze Allahtan rahmet diliyorum mekanı cennet olsun sevenlerinin ve camianın başı sag olsun
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