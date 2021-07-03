Fatih Erbakan’dan o zamlara tepki!

Partisinin Ankara'da bir otelin konferans salonunda düzenlediği "Güçlü Lider Güçlü Kadro İktidar Yürüyüşü" temasıyla düzenlenen programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun anlayışına karşıyız” diyen Erbakan, “Biz milletin derdine derman olmak için bu yola çıktık. Siyaset kavga yeri, çekişme yeri, savaş alanı değil milletin derdine derman olmaya yeridir. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz' diye yola çıktık ve partimiz kurulduğu günden beri iki buçuk seneden beri de hep aynı konuya aynı vurgu yapıyoruz. Bununla ilgili olarak merhum liderimiz Erbakan hocamız da 2002 yılında AK Parti iktidarı işe başladığında televizyonlarda dedi ki 'Biz bu kardeşlerimizin bu kadronun başarılı olmasını elbette ki isteriz. Çünkü onlar başarısız olurlarsa ülke olarak millet olarak hepimiz kaybedeceğiz.' Tek başına iktidar da olmaları hasebiyle biz başarılı olmalarını isteriz ve bunun içinde neler yapmaları gerektiğini o programlarda açık bir şekilde merhum Erbakan hocamız ifade etti.” dedi.

Konuşmasının devamında Erbakan, “Biz de aynı şekilde Yeniden Refah Partisi olarak yanlışları düzeltelim eksiklikleri tamamlayalım, doğruya doğru diyelim, doğru yaptıkları işlerden kendilerine destek olalım diyerek yola çıktık. Ancak özellikle son 2 senelik süre içerisinde halisane bir şekilde doğru işlere destek vermemize rağmen gerçekten doğru bir iş bulmakta zorlanıyoruz. Yapılan yanlışlar artık yapılan doğruların kat ve kat üstüne çıktı kat ve kat önüne geçti. Bunu üzülerek ifade etmek istiyorum özellikle son yıllarda mevcut AK Parti iktidarının icraatları bizim Milli Görüş olarak yıllar boyu söylediğimiz; taklitçi zihniyetlerin iktidarlarının hükümetlerinin karakteristik özelliklerini birer birer sergilemeye başladı.” ifadelerini kullandı.

Elektrik ve doğalgaz zamlarına tepki

Kamuoyunda tepki çeken elektrik ve doğalgaz zamları başta olmak üzere yapılan son zamları da eleştiren Erbakan, “Çok iyi yaptıkları bir iş var; o da maalesef sürekli olarak zam yapmak ve milletin sırtına ilave yük yüklemek. Taklitçi zihniyetteki iktidarların önemli karakteristik özelliğinin kaynak lazım olduğu zaman bu kaynağa milletin limon gibi sıkıp suyunu çıkartarak elde edilecek yani ille de sürekli zamla vergi ile ilave yüklemektir. İşte yılbaşından temmuz ayına kadar her ay konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde bir zam yapılırken birkaç gün önce açıklanan yeni zamlar temmuz ayından itibaren konut tüketiminde doğalgaza yüzde 12 zam, sanayi tüketimine de yüzde 20 zam geldi. Babayiğit çıksın dediğiniz işadamlarından fedakarlık istiyorsunuz ya bu enerji fiyatları ile bu vergilerle, bu şartlarda, bu kredi faizleri, döviz son bir senede yüzde 40, yüzde 50 artmış böyle bir ortamda zaten elindeki istihdamın yükünü taşıyamıyor. Aynen 83 milyon vatandaş gibi özel sektörün de sıkıp suyunu çıkarttılar. Elektrik fiyatlarına yapılan bu zamla beraber bir dünya rekoru kırıldı. 3 buçuk sene içerisinde Türkiye'de elektrik fiyatı yüzde 122 arttı. Sanayici, üretici, çiftçi köylü bu elektrik fiyatlarıyla ile nasıl ayakta kalsın? Maalesef Hükümet pandemi sürecinde vatandaşa vermiş olduğu her şeyi misli misli fazlasıyla, bir şey veriyormuş gibi yapıp adeta bir ilüzyonist gibi el çabukluğuyla rahatsızlık vermeden geri aldı.”

“Porsiyonu vatandaş değil de imtiyazlı müteahhitler küçültse!”

Erbakan, “Bütün bu acı gerçekler karşısında bir de daha çok yeni, çok taze: Hepimiz hayrete düşüren bir açıklama, vatandaşlara çağrıda bulundular dediler ki 'Biraz çok yiyorsunuz, porsiyonlarınızı küçültün.' Vatandaşın önünde zaten porsiyon diye bir şey yok, hangi porsiyonu azaltacak? Kuru ekmek soğana, sosyal yardıma, gıda yardımına muhtaç vatandaş değil de şu porsiyonu biraz da imtiyazlı müteahhitler küçültse! Çok değil mesela 128 kez vergi muafiyeti çıkacağınıza 64 kez çıkartsanız, 230 milyar dolarlık ihale vereceğinize 100 milyar dolarlık verseniz. Böylece vatandaşların porsiyonlarının gitmesine gerek kalmaz. Maalesef 19 seneden beri vatandaşların porsiyonu küçüldükçe, imtiyazlıların porsiyonları büyümeye devam ediyor.” dedi.