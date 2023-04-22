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Siyaset Fatih Erbakan'dan merhum Necmettin Erbakan'ın kabrine ziyaret!
Siyaset

Fatih Erbakan'dan merhum Necmettin Erbakan'ın kabrine ziyaret!

Yeniakit Publisher
2023-04-22 19:59:00 - 2023-04-22 20:00:04
Fatih Erbakan'dan merhum Necmettin Erbakan'ın kabrine ziyaret!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, merhum babası Necmettin Erbakan Hoca'nın kabrini ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul 2.bölge 1. sıra milletveki adayı Dr. Fatih Erbakan, merhum babası Necmettin Erbakan Hoca'yı Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'nda bulunan kabri başında ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, dualar edildi.

Dr. Erbakan, "Bu mübarek ramazan bayramı vesilesiyle merhum Erbakan Hoca'mızın kabrinde teşkilatımızla bir bayramlaşma programını gerçekleştirdik." dedi.

Kabir ziyaretinden sonra açıklamada bulunan Dr. Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

Erbakan hocamıza ve ailemizden ahirete intikal eden bütün geçmişlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii kendileriyle birlikte bütün gazilerimize, şehitlerimize de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz.

Bu mübarek ramazan bayramı vesilesiyle merhum Erbakan Hoca'mızın kabrinde teşkilatımızla bir bayramlaşma programını gerçekleştirdik. Cenab-ı Allah hayırlı eylesin. Tabii kendisini rahmetle, özlemle anıyoruz. Hayırla yad ediyoruz. Bizlerin de onun açmış olduğu yolda yürümemizi Cenab-ı Allah inşallah nasip etsin.
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Tabii ki bu vesileyle bütün İslam aleminin, aziz milletimizin, tüm izleyicilerin de mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cenabı Allah nice bayramlara, sağlık, huzur içerisinde inşallah hep birlikte ulaşmayı nasip etsin. Çok teşekkür ederim.

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