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Siyaset Fatih Erbakan'dan 'Mısır' açıklaması: D-8 üyesi bir ülke olduğu göz önünde bulundurulmalı
Siyaset

Fatih Erbakan'dan 'Mısır' açıklaması: D-8 üyesi bir ülke olduğu göz önünde bulundurulmalı

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HDP'nin kapatılması tartışmasında tarafını belli etti. Erbakan, "Biz Yeniden Refah olarak parti kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü parti kapatmak hukuka, demokrasiye, insan haklarına aykırı bir durum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 01:22:00 -
Fatih Erbakan'dan 'Mısır' açıklaması: D-8 üyesi bir ülke olduğu göz önünde bulundurulmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Mısır'la normalleşmenin önemli olduğunu vurgulayan Erbakan, "Mısır ile olan tarihi birlikteliğimiz ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yalnızlaştırmaya yönelik Yunanistan'ın planları ve adımlarını da göz önüne alarak Mısır ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi son derece büyük önem arz etmektedir. Refahyol Hükümeti Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın D-8 çerçevesinde Hüsnü Mübarek ile anlaşma imzalamasını, Mısır'ın D-8 üyesi bir ülke olduğunu da göz önünde bulundurmak gereklidir" dedi.

"Ani ve fevrim adımlar büyük zararlar doğurabilir"

Ani ve fevri adımların dış politikada büyük sorunlara yol açacağını kaydeden Erbakan, "Dış politikada günübirlik bir takım yaklaşımlar sergilemek, iç politikada bir takım hamleler yapmak ülkemizin uzun vadede gerçeklerini ve buna bağlı olarak gelişmeleri iyice süzgeçten geçirerek çıkarlarımızın öncelenmesi en akıllıca harekettir. Bazen iç politik kaygılarla dış politikada ani ve fevri adımlar atılmasının dış politikada orta ve uzun vadede büyük zararlar doğurabileceğini hesap etmek gerekir" ifadelerini kullandı.

"Suçun şahsiliği esastır"

HDP'nin son dönemlerde kapatılmasının konuşulmasını da değerlendiren Erbakan, "Biz Yeniden Refah olarak parti kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü parti kapatmak hukuka, demokrasiye, insan haklarına aykırı bir durum. Partileri millet açar, millet kapatır. Bu parti kapatmalardan en çok sıkıntı çeken Milli Görüş Hareketi'dir. Dört tane partimiz kapatıldı. Suçun şahsiliği esastır. O kuruluş içerisinde suçu işleyen kim varsa onun cezalandırılması gerekir. Suç şahsidir. Bu nedenle HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Bu kapatmalarla doğru bir sonuç alınması da mümkün değildir" şeklinde konuştu.

 

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