Fatih Erbakan'dan kritik 'Türkiye' uyarısı: Bu anlaşmayla ceza kesmeye hazırlanıyorlar!

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin aylık olağan il başkanları toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

"Paris İklim Anlaşmasının bir takım mahsurlar içerebileceğinden şüphe duyuyoruz"

Genel Başkan Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak gündemdeki Paris İklim Anlaşmasına temkinli yaklaştıklarını ifade ederek şu ifadelerde bulundu:

"Bu temkinli yaklaşımımızın çok doğru ve yerinde olduğu geçmişte yaşanan birçok örnekle ortaya çıkmış oldu. Türkiye’nin imzalaması istenilen Paris İklim Anlaşmasının bir takım mahsurlar içerebileceğinden şüphe duyuyoruz. Ve buradan da yetkilileri, hükümeti uyarma vazifesini yapıyoruz.

"Petrol tüketimini en çok yapan ülkelerin önce bunu imzalaması gerekmez mi?"

Birleşmiş Milletler iklim değişikliği sözleşmesi Kyoto protokolü 2005’ te yürürlüğe girdi. Bu protokolü yüzlerce az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere imzalattılar. Dünyadaki petrol üretiminin yüzde 40’ını yapan Amerika, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler bunu imzalamadı. Madem iklim değişikliğini engellemek istiyoruz, küresel ısınmayı engellemek istiyoruz, bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi petrol tüketimiyse, bu petrol tüketimini en çok yapan ülkelerin önce bunu imzalaması gerekmez mi? Bunlar imzalamıyorlar, petrol tüketimini az kullanan, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler imzalıyor.

Bu nedenle bu Kyoto ile paralel olan Paris İklim anlaşmasının da son derece dikkatli bir şekilde incelenmesi ve temkinli yaklaşılması gerektiğini ifade ediyoruz.

"Karbon salınımı cezası kesme hakkına sahip oluyorlar"

Bu anlaşmanın imzalanması halinde emperyalist ülkeler, batılı gelişmiş ülkeler 'Karbon salımınız fazla' diye bir bahaneyle gelişmekte olan ülkelere 'fazla karbon salınımı cezası kesme' hakkına sahip oluyorlar.

Ekim ayında Meclis'te imzalanması beklenen anlaşmanın mutlaka kamuoyunun bilgisine sunulmasını, uzmanların ve bilim adamlarının incelemesiyle bu anlaşma imzalanmalı veya imzalanmamalıdır.

"Sırf Batılılar istiyor diye apar topar bu anlaşmayı imzalamaya kalkmamamız lazım"

Yeni gelen bir bilgiye göre de anlaşmanın bir çok maddesinde uzlaşma sağlanamadığı için 1-12 Kasım tarihlerinde İskoçya'da ülkeler tekrar toplanacak. Yani kendileri daha maddeler üzerinde anlaşmamışken biz sırf Batılılar istiyor diye apar topar bu anlaşmayı imzalamaya kalkmamamız lazım.”