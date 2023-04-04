Fatih Erbakan'dan Kahramanmaraş açıklaması

Erbakan, 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a geldi.

Erbakan, ağır hasar aldığı için Ticaret Borsası binasında faaliyet gösteren Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının (KMTSO) Başkanı Mustafa Buluntu'yu ziyaret ederek deprem sonrası zarar gören kent sanayisi hakkında bilgiler aldı.

"Bir dosya da arz ettiler"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Erbakan, “Maksadımız biz kez daha bölgedeki insanımızın derdine ortak olmak. Bir kez daha geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletmek ve aynı zamanda da teşkilatımızın hayata geçirdiği çadır kentlerimizi ziyaret etmek. Buradaki depremzedelerimiz ile birlikte mübarek Ramazan gününde iftar yapmayı hedefledik. Bu çerçevede Ticaret ve Sanayi Odasına da Kahramanmaraş’ta ziyaret gerçekleştirdik. Başkanımız ile Kahramanmaraş’taki üretimin, sanayinin, ticaretin yeniden eski günlerine dönmesi için yapılması gerekenlerle ilgili bizleri bilgilendirdiler ve bir dosya da arz ettiler. İnşallah biz de taleplerin mümkün olduğu kadar Refah Partisi olarak gündeme getirip çözülmesi için gereken adımların atılmasına vesile olmak istiyoruz. Bir kez daha Kahramanmaraş halkına, kıymetli başkanımıza ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.