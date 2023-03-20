Fatih Erbakan'dan ittifak kararı
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı’na katılmayarak seçimlere tek başına girme kararı aldıklarını ve adaylarının Erbakan olduğunu duyurdu.
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı’na katılmayarak seçimlere tek başına girme kararı aldıklarını ve adaylarının Erbakan olduğunu duyurdu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı açıklama, "Herhangi bir ittifaka dahil olmayacağız" ifadelerini kullandı.
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