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Siyaset Fatih Erbakan'dan ittifak kararı
Siyaset

Fatih Erbakan'dan ittifak kararı

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı’na katılmayarak seçimlere tek başına girme kararı aldıklarını ve adaylarının Erbakan olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 14:23:00 - 2023-03-20 14:24:40
Fatih Erbakan'dan ittifak kararı

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı’na katılmayarak seçimlere tek başına girme kararı aldıklarını ve adaylarının Erbakan olduğunu duyurdu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı açıklama, "Herhangi bir ittifaka dahil olmayacağız" ifadelerini kullandı.

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