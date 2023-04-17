Fatih Erbakan'dan HÜDA PAR açıklaması! 'Doğru bir yaklaşım değil'
TGRT Haber canlı yayınında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, HÜDA PAR'ı terörle ilişkilendirenlere tepki gösterdi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, TGRT Haber canlı yayınında konuştu.
HÜDA PAR'a ilişkin terör yaftalamasına cevap veren Dr. Erbakan, şu ifadeleri kullandı:
HÜDA PAR’ın yçnetim kadrosunda, herhangi bir terör eyleminden dolayı yargılanan, ceza almış kimse yok. Dolayısıyla terörle bağlantılı olduğunu söylemek doğru bir yaklaşım değil.