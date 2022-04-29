Fatih Erbakan'dan Gezi davası açıklaması!

Gazeteci Nur Batu'ya konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Gezi Parkı davasında alınan kararı değerlendirdi.

"Bu davada 'gerekçeli karara bir bakmak lazım' diye partimizin hukukçuları ile görüş birliğine vardık." diyen Erbakan, "Bu kararın siyasi bir karar mı hukuki bir karar mı olup olmadığına tam bir kanaat getirmek bakımından gerekçeli kararın açıklanması ve ondan sonra bir kanaate varmak daha uygun olacaktır. Verilen cezaların adil olup olmadığına gerekçeli karar açıklandıktan sonra bakabiliriz." ifadelerini kullandı.

'Tasvip etmemiz mümkün değil'

Gezi kalkışmasına da değinen Fatih Erbakan, "Tabi Gezi olayları gibi süreçleri tasvip etmemiz hiçbir şekilde mümkün değil. Hele hele ülkemizde dış bağlantılı kalkışmaların yapılması asla kabul edilemez. Sandıkla gelen sandıkla gider. Bazı muhalefet partileri, peşin peşin 'bu kararlar siyasi ve hukuksuzdur' dedi ama biz temkinli yaklaşmayı tercih ediyoruz." dedi.