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Siyaset Fatih Erbakan'dan flaş uyarı: Cilalanıp parlatılan bu muhalefet partileri iktidara gelirse...
Siyaset

Fatih Erbakan'dan flaş uyarı: Cilalanıp parlatılan bu muhalefet partileri iktidara gelirse...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Her gün gazetelerde, her akşam televizyonlarda özel olarak cilalanıp parlatılan, havası, parası, rüzgarı çok olan muhalefet partilerini iktidara getirmeye kalkarsan; bunlardan bu millete, ülkeye bir hayır gelmez" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 23:55:00 - 2021-10-25 00:05:40
Fatih Erbakan'dan flaş uyarı: Cilalanıp parlatılan bu muhalefet partileri iktidara gelirse...

Rize'de sandık baş müşahitleri toplantısına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, açıklamalarda bulundu.

Erbakan, muhalefet partilerini eleştirerek iktidara gelmesi halinde Türkiye'nin felaketi yaşayacağını belirtti ve şöyle konuştu:

"Mevcut iktidar gidecek ama burada en önemli nokta; yerine ne geleceği. Yağmurdan kaçarken doluya tutulursak, o zaman yaptığımız işten bir hayır gelmez. Dimyat'a pirince giderken, elimizdeki bulgurdan olursak o zaman yaptığımız işten bir hayır gelmez. Gerçi şu anda elimizde bulgur var demek bile çok zor ama bir atasözü olarak ifade ettim. Neyi kastediyorum; mevcut iktidarı değiştirirken yerine geçireceğimiz konusunda çok dikkatli olmamız lazım.

Neyi getireceğiz? Bu iktidarın yerine her gün gazetelerde, her akşam televizyonlarda cilalanıp parlatılan havası, parası çok olan o malum muhalefet partilerini mi getireceğiz bu iktidara. Her gün gazetelerde, her akşam televizyonlarda özel olarak cilalanıp parlatılan havası, parası, rüzgarı çok olan muhalefet partilerini iktidara getirmeye kalkarsan; bunlardan bu millete bu ülkeye bir hayır gelmez.

Bunu şimdiden net bir şekilde ifade edelim. Neden hayır gelmezmiş? Muhalefetin içerisinde 28 Şubat sürecinde tanklara selam duranlar var da onun için bir hayır gelmez.

Muhalefetin içerisinde Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini hazmedemeyen, 'Ayasofya'nın müze olarak kalması gerekirdi' diyenler var da onun için bu millete onlardan bir hayır gelmez.

Malum, muhalefetin içerisinde ekonomi bakanı olduğu dönemde yılda ortalama 35 milyar dolar borç faizi ödeyen var da onun için bunlardan bu ülkeye bir hayır gelmez"

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