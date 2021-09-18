Fatih Erbakan’dan flaş açıklama: Kamuoyunuza duyuruyoruz millet işinden olacaksa...

Koronavirüs aşısı ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan yeni bir açıklama geldi.

Fatih Erbakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna duyurulur. Yetkililerimizden anayasamıza, bilime, temel insan haklarına aykırı uygulamaları ortadan kaldırmalarını, rızası olmayan kimseyi aşıya ve PCR’a mecbur bırakmamalarını bekliyoruz" dedi.

İşte Erbakan'ın açıklamaları:

“15 Eylül Çarşamba günü genel merkezimizde kıymetli bilim adamlarımız ile birlikte düzenlediğimiz İlk basın toplantımızda ve 17 Eylül Cuma günü Kayseri’deki basın toplantımızda söylediklerimizin tamamının arkasındayız. Ancak maalesef açıklamalarımız asıl mecrasından farklı şekilde basına ve sosyal medyaya yansıtılmaktadır. İçinde bulunduğumuz süreçte tüm bilimsel veriler ve araştırmalara göre aşılamaya zaten gerek yoktur. Toplum bağışıklığının oluşması virüsten kurtulmak için en etkili yoldur”

Erbakan, aşı, ilaç ve tıp bilimine karşı olmadıklarını söyleyerek, “Ancak gereksiz aşılanma taraftarı da değiliz. mRNA aşılarını son derece riskli görüyoruz ve halkımıza, hele hele çocuklarımıza uygulanmasını asla doğru bulmuyoruz. Türk aşısı dahil olmak üzere, faz ve ruhsat aşamaları bitmemiş hiçbir aşının uygulanmasını da doğru bulmuyoruz. Ancak bir kimse işinden ekmeğinden olmakla karşı karşıya kalıp, mecburen bir aşı olmak durumundaysa veya aşı olmadan eğitimine devam edemediği için aşı olmaya mecbur kalıyorsa; bu durumda mRNA aşılarını değil, 'ehven-i şer' olarak inaktif, geleneksel aşıları tercih etmelidir görüşündeyiz” dedi.

Turkovac aşısı

Erbakan, aşı olmak durumunda kalırlarsa, tercihlerinin yabancı menşeili mRNA aşılarından değil, inaktif geleneksel ve Türkiye’de üretilen Turkovac aşısı olacaklarını ifade ederek, “Ancak Turkovac olsa bile bu aşı da faz çalışmaları tamamlanmış, güvenliği ispatlanmış, ruhsatını almış olmalıdır. Gerekli prosedürleri geçmemiş olsa bile Turkovac aşısını yaptırmak uygundur, riski yoktur denilemez ve zaten böyle birşey de söylemedik. Bizim için faz aşamalarını tamamlamamış, ruhsatsız ve lisanssız tüm aşılar aynıdır. Her zaman söylediğimiz gibi ruhsatsız bu sıvıların tamamı bilimsel olarak “aşı değil, aşı adayıdır” ifadelerini kullandı.