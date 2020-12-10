Fatih Erbakan'dan dikkat çeken teklif: Asgari ücretlinin vergi yükü kaldırılsın

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan yazılı bir açıklama yaparak 2021 yılı görüşmeleri devam eden asgari ücret konusuna değindi.

'Aziz milletimiz bu tabloyu haketmiyor'

Mevcut asgari ücretin 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının altında olduğunu söyleyen Başkan Erbakan, "Bu gelirle milyonlarca asgari ücretlimizin kimseye muhtaç olmadan temel ihtiyaçlarını karşılaması, ailesi ve çocuklarının sağlıklı beslenmesini dahi sağlayabilmesi mümkün değildir. Dolar kurundaki artışla birlikte asgari ücret 300 doların altına inmiştir. Yani 3 çocuklu, 5 kişilik bir asgari ücretli aile için kişi başına günlük gelir 2 doların altına inmiştir. Bu seviye neredeyse açlıkla boğuşan Afrika ülkelerinin seviyesidir. Aziz Milletimiz bu tabloyu hak etmiyor." dedi.

'En az 3 bin 500 seviyesine getirilmeli'

"Gerçek enflasyon rakamlarının açıklananın en az 2 katı olduğunu tahmin ediyoruz." diyen Erbakan, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Aralık 2020 tarihinde açıkladığı enflasyon rakamlarına göre yıllık enflasyon %14 olarak gerçekleşmiştir. Yani “resmi ifadeye göre” Türkiye’de ürün fiyatları bir senede %14 artmıştır. Bununla birlikte bugün Türkiye’de gerçek enflasyonun bu oranın çok daha üzerinde olduğunu tahmin edilmektedir. Gerçek enflasyonun, ortaya konan bu rakamın en az iki katı düzeyinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durumda 2021 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranının %30’un altında olması halinde bunun matematiksel olarak artış sayılamayacağı açık bir şekilde ortadadır. İşte bu sebeple Yeniden Refah Partisi olarak asgari ücrete en az %50 zam yapılması ve asgari ücretin net en az 3500 TL seviyesine getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vergi kesintilerine dikkat çekti

Asgari ücretlilerin vergi yükünün azaltılması gerekliliğine dikkat çeken Erbakan, sözlerine şöyle devam etti:

" 'Efendim asgari ücret belirlenirken hem işçiyi hem işvereni düşünmek lazım, bu kadar artış işvereni olumsuz etkiler' Bu söyleme de katılmadığımızı ifade ederek bu noktada Devlet devletliğini gösterecek, pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi asgari ücretten vergi almayacak, böylece işçinin yüzü güldürülürken işverenin yükü de artmamış olacaktır."