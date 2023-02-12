Fatih Erbakan'dan deprem bölgelerindeki çalışmalara ilişkin açıklama: Hizmete soktuk

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş'ta 2, Malatya ve Adıyaman'da 1'er aşevini hizmete soktuklarını, ayrıca partisinin Antalya teşkilatının temin ettiği 325 konteynerin bölgeye ulaşımını sağladıklarını bildirdi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği basın açıklamasında, depremin ilk anından itibaren kriz masasının hem genel merkezde hem de illerde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Milyonlarca insanın etkilendiği; evini, iş yerini, ailesini, akrabasını kaybettiği bir felaket esnasında iktidarla muhalefetin deprem üzerinden siyasi çekişmeleri sürdürmesini kınadıklarını dile getiren Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak ilk andan itibaren teşkilatımızın bütün fertleriyle gönüllü şekilde halkımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Ülkemizin çok büyük alanını etkileyen 'yüzyılın felaketi' olarak nitelendirilen böyle bir felaket sırasında yapılması gereken tek bir şey vardır, o da depremzedelerimizin yanında olmak, onların yaralarını el birliğiyle en kısa sürede sarmaktır. Dolayısıyla bu süreçte hiç kimse siyaset yapmamalı, iktidarıyla muhalefetiyle tüm partiler, tüm kesimler milletimizin beklediği ve hak ettiği birlik ve beraberliği mutlaka sağlamalıdır." dedi.

"Kardeş Şehir' uygulamasını başlattık"

Erbakan, parti bünyesinde "Kardeş Şehir" uygulaması başlattıklarını, bununla depremden etkilenen 10 ili 71 ile emanet ederek, her bir il teşkilatının sorumlu olduğu deprem bölgelerini tespit edip, teşkilatlara bildirdiklerini anlattı.

Erbakan, "Bu uygulama sayesinde kısa sürede Kahramanmaraş'ta 2, Malatya ve Adıyaman'da 1'er, her biri günlük 2 bin kişiye yemek verebilecek aşevlerini hizmete sokmuş durumdayız. Antalya teşkilatımızın kriz masasının barınma için temin ettiği 325 konteynerin AFAD ile koordineli şekilde kara ve deniz yoluyla bölgeye ulaşımını sağlıyoruz. Teşkilatlarımız 180'in üzerinde iş makinasını bölgeye ulaştırdı. 200'ün üzerinde tır dolusu yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı. Binlerce teşkilat mensubu gönüllümüz koşarak bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında yer almaktadırlar." dedi.