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Siyaset

Fatih Erbakan'dan darbe açıklaması: Bu iktidar giderse biz ne olacağız?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, darbe iddialarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 17:36:00 -

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, CHP'li kesim tarafından yapılan darbe imalarına ilişkin konuştu.

AKİT TV'ye konuk olan Fatih Erbakan, darbenin şakasının bile hoş olmadığını söyledi.

Erbakan, "Biz bu partiyi kurarken 'İktidar gitsin de ne olursa olsun' siyaseti yapmayacağımızı söylemiştik. Şimdi bu darbe konusu laf mı? Birkaç yerde de tarafımıza soruldu. Bu işin şakası bile hoş değil. Darbe olursa biz ne olacağız? Güllük gülistanlık bir yaşam mı süreceğiz? Böyle bir şey olmaz. Siyaseten iktidara gelemeyip böyle iddiaları ortaya atmak hoş değil. Darbelerin en çok etkilediği 'Milli Görüş'tür. Bu işin şakasını bile hoş bulmuyoruz. Mümkün de görmüyoruz. Allah göstermesin" dedi.

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Yorumlar

Birebir

Bi sen kalmamıştım salça olmaya. Ne darbeymiş be. Bırakın darbeyi felan da bizler için bi öneriniz yoksa kalabalık yapmayın gündemde
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Orhan

Devlet hüvenlik mahkemesi kurulmali. Böyle mahkemeler her devlette var bizde neden yok
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