Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması!

Yeniakit.com.tr

Gazeteci Alper Altun'un sorularını cevaplayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ümit Özdağ'ın, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsun çıkışını değerlendirdi.

"Millet İttifakı’nda Cumhurbaşkanı adaylığı krizi yaşanacak gibi görünüyor." diyen Erbakan, "Sayın Kılıçdaroğlu adaylığa son derece ısındı. Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu İstanbul ve Ankara’ya hizmet etmeye devam etsinler gibi bir yaklaşımı var. Son noktada kendisi aday olmak isteyecek gibi. Bizim de zaten söylediğimiz, 6’lı masadan Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı yapılabilir. Bu nedenle de masadaki seçmenin sağ parti olarak nitelendirdiği masadaki 5 partiye daha önce çağrıda bulunduk." ifadelerini kullandı.

'Şimdiden problemlerin yaşanacağı gözüküyor'

6'lı masada bir sinerji oluşmasının zor olduğunu belirten Erbakan, "O masada yer almayın gelin biz bir ittifak yapalım Milli Selamet İttifakı, Milli Kurtuluş İttifakı olsun. 'CHP’li bir ismi yeniden Türkiye’nin başına Cumhurbaşkanı olarak getirmenin bir parçası olmayın' diye çağrıda bulunduk. Bizim çağrımızın yanında kendi içlerinde de bir takım sorunlar yaşanabileceği gözüküyor. Bir defa benzemezlerin bir araya gelmesinden bir sinerji oluşması zor. Şimdiden adaylık noktasında problemlerin yaşanacağını görüyoruz." dedi.

'Halkımız bizi ittifaka yakıştıramıyor'

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin 2023 seçimine tek başına girmesi halinde partinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Anadolu’yu karış karış geziyoruz ve gördüğümüz şu, halkımız bizi herhangi bir ittifaka yakıştıramıyor. Dolayısıyla seçime tek başımıza girmemiz hepsinden daha evla olacak gibi görünüyor. Bizim gönlümüzden geçen de tek başımıza seçime girmek. Her iki ittifakta da problemler var. Tasvip etmediğimiz, eleştirdiğimiz noktalar var. Bizim seçime tek başına girme ihtimalimiz son derece yüksek. Böyle bir durumda da Cumhurbaşkanı adayı çıkartmamız yüksek bir ihtimal. Yeniden Refah Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayının Genel Başkanı olması son derece doğal.