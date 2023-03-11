Fatih Erbakan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma konusunda, "Olumlu bakan arkadaşlarımız var, istişareler sürüyor. Bugün MYK yarın da il başkanlarında konuyu görüşeceğiz." dedi.

Fatih Erbakan'ın öne çıkan sözleri:

"Cumhur İttifakı'nın daveti ile ilgili MKYK'da ve yetkili kurullarımızla görüşmelerimizi yapıyoruz. Yarın da il başkanlarını davet ettik. Onlarla da bir istişare süreci olacak. Bu görüşmelerin sonucunda kararımızı vereceğiz. Milletimiz, ülkemiz için hayırlı adımlar atmayı Allah nasip etisin.

Arkadaşlarımız arasında olumlu düşünenler var bunun yanında karşı çıkanlar da var. Teşkilatımızla MKYK'da aynı zaman Başkanlık Divanı'nda bunların hepsini masaya koyuyoruz. En sonunda bir karar verilecek. Verilecek karar inşallah Ülkemiz için hayırlı olur."

ÖNE ÇIKAN VİDEO