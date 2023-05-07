Fatih Erbakan’dan Cübbeli Ahmet Hoca’ya ziyaret! ‘Saadet Partisi Milli Görüş’e ihanet etmiştir’

Cübbeli Ahmet Hoca kendisini evinde ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı Youtube canlı yayınına konuk etti.

Cübbeli Ahmet Hoca, bugün Cumhur İttifakı'nı destekledikleri gibi Milli Görüş’ün banisi merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı da siyasi hayatında uzun yıllar boyunca desteklediklerini ifade ederek, "Hedeflenen mesele Hakkın hakimiyetidir. Ehli Sünnet’in izzetidir, vatanımızın milletimizin muhafazasıdır. Bu niyetle bir oturum açtık size. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı kıymetli kardeşimiz Fatih Erbakan Bey hanemizi şereflendirdi. Bu ziyaret seçim için anlaşılamaz çünkü daha evvel de 2 kere ziyaret etmişti." dedi.

'Saadet Partisi bunu mahvetti'

"Ülkemizin hali ortada, gençlerimizin hali ortada. Fatih Bey önümüzdeki dönemlerde vatanımıza çok hayırlı hizmetler yapacak inşallah." değerlendirmesinde bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, Temel Karamollaoğlu başkanlığındaki Saadet Partisi'ni eleştirdi:

Bir Milli Görüş ve adil düzen mefkûresi var. Maalesef tabi Saadet Partisi bunu mahvetti. Adil düzenin de içini boşalttı, Milli Görüş’ün içini de boşalttı. Ben onlara milsiz görüş diyorum. Neyse ki Fatih Bey bu hizmetin başına geçti. Babasının yolunda gidiyor. Görüyorsunuz şimdi Saadet'in birleştiği kişileri… Ana dilde eğitiminden, özerkliğinden vs. her türlü vatanımıza milletimize devletimizin bütünlüğüne zarar verecek şeyler konuşuluyor. Mitinglerde vaatlerde bulunuluyor; FETÖ’nün, KHK’lıların geri döndürüleceğinden, yok PKK ile yumuşak geçinmek lazımlığından, İHA’ya SİHA’ya ne lüzum varlığından, daha neler neler! Yapılan vaatlere baktığınızda, bunlarda vatana hıyanet suçu var. Böyle bir ortamda Saadet Partisi, Milli Görüş’e de adil düzen fikrine de hıyanet etmiştir. Erbakan hocamızın da maneviyatını muzdarip etmiştir. Fatih Bey’in Eh-li Sünnet hassasiyeti, LGBT sapkınlığına karşı çıkması vb. hassasiyetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Bu yolda muvaffakiyetler diliyoruz. Allah-ü Teala dinimize vatanımıza hizmet noktasında kendisini, Cumhur İttifakı’nı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı muvaffak eylesin, muhafaza eylesin ve kazanmalarını nasip eylesin.

‘Siyaseti ibadet için yapıyoruz’

Yola çıkarken Erbakan Hoca’nın çizgisinde siyaset yapacaklarını deklare ettiklerini hatırlatarak sözlerine başlayan Erbakan ise, "Milli Görüş demek ‘Hakkı üstün tutmak’ demektir, ‘Hakkın hakimiyeti için batıla karşı mücadele etmek’ demektir. Dolayısıyla Milli Görüş’ün modası kıyamete kadar geçmeyecek demektir. Rahmetli Erbakan hocamız siyaseti ibadet olarak yaptığını söylüyordu. Allah bizi de layık etsin." ifadelerini kullandı.

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'Ahlak ve maneviyat en önemli umdemiz'

Milli Görüş’ün en önemli sancağının ahlak ve maneviyat olduğunu söyleyen Erbakan, “Milli ve manevi değerlere bağlı bir toplum ve bir neslin yetişmesi en önemli umdemiz. Yönetimde adalet ve paylaşımda adaletin tesis edilmesi, adil ve faizsiz bir ekonomik sistemin hakim kılınması, dış politikada Türkiye’nin öncülüğünde İslam Birliği'nin tesis edilmesi için çaba harcanması, bütün dünyada adil bir nizamın kurulması için mücadele edilmesi en önemli prensiplerimizden. Böyle bir çizgide çalışmalarımızı sürdürürken seçimler öncesinde kritik bir noktadayız ve burada Yeniden Refah Partimizin tavrı ve kararı seçimleri etkileyecek noktadaydı. Teşkilatlarımız, üye sayımız ve milletimizin teveccühü ve desteği ile kilit parti haline geldik. Milli Görüş olarak da seçimler öncesi ülkemizin 7’li masanın iktidarına mahkum kalmasına engel olabilmek adına Cumhur İttifakı’na katılma kararı aldık." diye konuştu.

7’li masanın LGBT ile ilgili tutumları, inancımızla ve temel değerlerimizle, tarihimizle bağdaşmayan hedefleri, söylemleri ve Türkiye’nin 28 Şubat’ın karanlık günlerine dönmesi, inanç özgürlüğünde kazanımların kaybedilmesi endişesi Cumhur İttifakı’na girmemizde önemli bir rol oynadı" ifadesini kullanan Erbakan, sözlerine şöyle devam etti:

Bu yapıya PKK, FETÖ, LGBT lobileri destek oluyorsa bunlardan ülkemize, milletimize fayda gelmesi düşünülemez. PKK yöneticileri açıktan hem sayın Kılıçdaroğlu’na hem de Millet İttifakı’na destek veriyor, iktidar olmaları gerektiğini açık açık ifade ediyorlar. Özerklik, eyalet sistemi, yerinden yönetim adı altında Allah vermesin Doğu’nun Güneydoğu’nun Türkiye’den kopartılması hedefleniyor. Bu Kürt kardeşlerimizin de faydasına olan bir şey değil. Buradaki maksat Büyük İsrail Projesi’nin ekmeğine yağ sürmek. 7’li masa açıkça bunu ifade ediyor. HDP’nin 11 maddelik tutum belgesini kabul etti diyorlar. Cumhur İttifakı’nda yer alarak bu felaketlerin önlenmesi için bir duruş sergiledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yeniden Refah Partisi’ne destek çağrısı yaptı

7’li masanın iktidarına mani olmak için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Yeniden Refah Partisi’ne destek çağrısı yapan Erbakan, Milli Görüş’ün 21 yıl sonra Meclis’te olmasının çok daha hayırlı hizmetlere vesile olacağını vurguladı.

'Ehli sünnet aykırı sapkın akımlara engel olacağız'

Ailenin korunmasının kendileri için bir beka meselesi olduğunun altını çizen Erbakan, ailenin korunması ve İlahiyat fakültelerindeki Ehl-i Sünnete aykırı sapkın akımların engellenmesi için Meclis’te çalışma yapacaklarını belirtti.

Erbakan, 14 Mayıs’ta milletin teveccühü ile girecekleri Meclis’te, kuracakları güçlü bir grupla da adaletin her alanda tesis edilmesi için çalışacaklarını sözlerine ekledi.