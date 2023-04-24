Fatih Erbakan'dan CHP'ye cami tepkisi! 'Bunu da mı görmediniz?'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Sarayburnu'nda cami görsellerini ayaklar altına almasına tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basmasından sonra "fark etmedim" bahanesini hatırlatan Dr. Erbakan, "Bunu da mı görmediniz?" diye sordu.

Erbakan şöyle konuştu:

Geçtiğimiz günlerde seccadeye bastılar, 'Yanlış anladınız, görmemişiz, hata oldu' dediler. İyi, hadi bu sefer böyle olsun dedik. Şimdi arkasından İstanbul Büyükşehir Belediyesi camilerimizi, mabetlerimizi yerlere döşemiş. İnsanlar camilerin resimlerinin üzerine ayaklarıyla basıyor. Bunu da mı hatayla yaptınız? Bu zihniyetten bu ülkeye, bu millete bir hayır gelir mi Allah aşkına?

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