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Fatih Erbakan'dan çarpcı açıklama: AK Parti'den ayrılan on binlerce üye Yeniden Refah Partisi'ne geçti!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yaptığı bir konuşma onbinlerce AK Partili üyenin üyelikten istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne üye olduğunu söyledi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 00:11

 yeniakit.com.tr 

Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesaplarından Genel Başkan Fatih Erbakan'ın yaptığı bir konuşma video olarak paylaşıldı.

Videodaki konuşmasında Fatih Erbakan, Yargıtay'ın parti üyelerinin sayısını açıklamasına atıf yaparak AK Parti'den ayrılan üyelerin Yeniden Refah Partisi'ne kaydolduğunu söyledi.

Konuşmasında onbilerce AK Partilinin Yeniden Refah Partisi'ne geçtiğini söyleyen Fatih Erbakan, "Gündemde bir konu var biliyorsunuz. Diyorlar ki, AK Parti'den 1 milyona yakın üye, üyelikten istifa ederek ayrıldılar. En son Sayın Cumhurbaşkanı dahi kendi ağzıyla "300 bin üyemizi AK Parti olarak kaybettik" dedi. Evet, yerden göğe kadar haklılar. Bu haberlerin hepsi doğru. Nereden biliyorsunuz? AK Parti'den ayrılan bu kardeşlerimizin onbinlercesini bizzat biz kendi elimizle Yeniden Refah Partisi'ne kaydettik de oradan biliyoruz. Yeniden Refah Partisi'ni kurduğumuzdan günden itibaren söylediğimiz gibi, su göründü teyemmüm bozuldu da onun için böyle oldu." dedi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 00:11
  1. Yeniden Refah Partisi
  2. Fatih Erbakan
  3. AK Parti

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