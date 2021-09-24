Fatih Erbakan'dan 'bebeklere yanlışlıkla aşı yapıldığı' iddialarına sert tepki!

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün, aile hekimliklerinde bebeklere koronavirüs aşısı yapıldığını iddia etmesi kamuyounda infiale sebep oldu. Prof. Kurugöl, zaman zaman yanlışlıklar yapıldığını belirterek, "Sağlık ocaklarında aşıyı, başka bir aşıyla karışstırabiliyorlar. Küçük çocuklara Covid aşısı yapıldığı da oluyor." ifadelerini kullanmış, Sağlık Bakanlığı da korkunç iddia ile ilgili soruşturma başlatımıştı.

'Başka ülkede olsa yer yerinden oynardı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında konuştu. Gündeminde bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı iddiaları vardı. Erbakan, bu iddiaya, "Bu apaçık bir suç itirafıdır. Bu aziz milletin çocukları küresel güçlerin kobayları değildir! Böyle bir olay bir başka ülkede olsa yer yerinden oynardı." ifadeleri ile tepki gösterdi.

'Soruşturma titizlikle yürütülmeli'

Fatih Erbakan'ın konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"Kulaklarımıza, gözlerimize inanamadık ve aşılama ile ilgili bugüne kadar yaptığımız uyarılarda ne kadar haklı olduğumuzu görmüş olduk. Bu vahim olay, apaçık bir suç itirafı karşısında dün hemen sosyal medya hesaplarımız vasıtasıyla açıklamada bulunup, Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırdık. Dün akşam da Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili soruşturma başlattığı haberini aldık. Bu soruşturmanın en titiz, en ciddi şekilde yürütülmesi ve sorumlulardan mutlaka hesap sorulması gereklidir."