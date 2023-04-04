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Gündem Fatih Erbakan’dan bakanlık önerisi
Gündem

Fatih Erbakan’dan bakanlık önerisi

Yeniakit Publisher
2023-04-04 20:32:00 -
Fatih Erbakan’dan bakanlık önerisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Felaketlerle yüz yüze olan bir ülke olarak mutlaka Doğal Afetlerle Mücadele Bakanlığı çatısı altında bu mücadeleyi yapmamız lazım” dedi.

Kahramanmaraş’taki temasların ardından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Çadır Kenti’ne geçen Fatih Erbakan, çadır kentte kalan depremzedeler ile buluştu. Buradaki iki farklı çadırda dünyaya gelen baba ve annesinin adını taşıyan bebeklerle buluşan Erbakan, daha sonra depremzedelere hitap etti. Erbakan, “Çadır kentimizde dünyaya gelen minik yavrularımızı gördük. Birinin adı Hatice Nermin bir günlük Necmettin Erbakan ise 20 günlük bebeğimiz. Onlara Allah’tan hayırlı ömürler nasip etmesin istiyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin doğal afetlerle mücadelesinin her zaman devam edeceğini ve her anlamda bilinçlendirilmesi adına Doğal Afetler Bakanlığı çatısı altında çalışmaların başlatılması gerektiğini ifade eden Fatih Erbakan, “Türkiye fay hatları ile kaplı deprem bölgesi. Düzenli olarak bu depremleri yaşıyoruz seller ile boğuşuyoruz aynı zamanda orman yangınları ile ilgili çok büyük sıkıntılar felaketler yaşıyoruz. Bu kadar felaketlerle yüz yüze olan bir ülke olarak mutlaka Doğal Afetlerle Mücadele Bakanlığı çatısı altında bu mücadeleyi yapmamı lazım. Hem afet öncesinde alınacak tedbirler, hem de afet sonrasında yapılacak olan çalışmalar ile ilgili daha etkili, daha disiplinli ve daha güçlü bir çalışmanın yapılabilmesi bir bakanlık bünyesindeki çalışmalara bağlı. AFAD var, bazı kuruluşlar var ama bu noktadaki aksaklıkları bu noktadaki gecikmeleri hep birlikte özellikle depremin ilk günlerinde yaşadık. Bu nedenle Doğal Afetlerle Mücadele Bakanlığı’nın kurulmasını ifade ediyorum” dedi.

Erbakan, daha sonra vatandaşlarla çadırında iftarını açtı. İftar programına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Fatih Erbakan depremzedelerle bir araya geldi!
Fatih Erbakan depremzedelerle bir araya geldi!

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Fatih Erbakan depremzedelerle bir araya geldi!
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Yorumlar

Ejde

İşte bilge başkan kedicikler ile ilgilide bakanlık olacak inşallah

Daxi

Hangi pazarlıklar yapıldı, neler alındı, verildi?
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