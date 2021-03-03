Fatih Erbakan'dan 28 Şubat çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı öncesi düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 28 Şubat darbesinin, merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ekonomi ve dış politika alanında attığı, dış güçlerin planlarını bozan adımlar dolayısıyla yine dış güçler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

'28 Şubat faiz rantiyesi kesildiği için yapıldı'

"Merhum Erbakan hocamızın da açık bir şekilde her fırsatta ifade ettiği gibi 28 Şubat Darbesi Türkiye'de başörtüsünden, gericilikten Şeriat gelecek korkusundan dolayı yapılmadı." diyen Erbakan, "28 Şubat darbesi Erbakan Hoca Başbakanlığındaki 54. hükümetin, ekonomi ve dış politika alanında dış güçlerin planlarını bozan adımlarından dolayı yapıldı. Bununla ilgili televizyon programlarında merhum Erbakan hocamız defalarca ifade etti; '28 Şubat, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Ankara'daki Amerika Büyükelçiliği ile irtibatlı bir şekilde sahneye koyduğu bir olay olarak gerçekleşti' 28 Şubat'ın yapılmasının en önemli sebebi denk bütçenin ve havuz sistemiyle faiz rantiyesinin kesilmesidir. Denk bütçe demek ben bundan sonra borç almayacağım, size faiz ödemeyeceğim, size haraç vermeyeceğim demektir. Yani dış güçlerin haracını kesmek anlamına geliyordu. Havuz sistemi de devlet kurumlarının faiz ödemelerini ortadan kaldırıyordu. Bu da yerli rantiyenin yani iç güçlerin işine gelmedi." ifadelerini kullandı.

Erbakan Hoca'nın D-8 adımı dış güçlerin işine gelmedi

28 Şubat darbesinin en önemli sebeplerinden birinin, Başbakan Necmettin Erbakan'ın D-8 organizasyonunu hayata geçirmesiyle 100 senedir başsız ve paramparça olan İslam aleminin yeniden Türkiye'nin öncülüğünde birleştirmek istemesinin olduğunu belirten Fatih Erbakan, "Irkçı emperyalizmin planlarına vurulacak en büyük darbe bu olacaktı." dedi.

28 Şubat mağdurlarına da iade-i itibar yapılmalı

İktidarın; 27 Mayıs ve 12 Eylül darbelerinde mağdurlara iade-i itibar sürecini başlatmasını olumlu karşıladıklarını ifade eden Erbakan, "Ancak böyle bir noktada her 28 Şubat yıldönümünde 28 Şubat'ı lanetleyen duygu yüklü konuşmalar ve açıklamaları yapan yetkililerin 28 Şubat'ı maalesef kapsam dışında tutması son derece çelişkili bir durumdur. Bunu da özellikle ifade etmek istiyoruz. Elbette ki bugün 83 milyon insanımızın, her kesimden insanın hayırla yad ettiği hakkını teslim ettiği özlemle andığı merhum Erbakan hocamızın bir iade-i itibara ihtiyacı yoktur. Ancak biraz evvel söylediğim gibi bu süreci bu operasyonu en şiddetli şekilde eleştiren 'biz de mağdur olduk' diyen iktidarın, bu noktada Erbakan hocamızla ilgili bu süreci başlatmaması çelişkili bir tavırdır." dedi.

Kıbrıs'ta yeni bir kirli oyun sahneye konuluyor

Kıbrıs'la ilgili gelişmelere de değinen Erbakan, Kıbrıs'ta İngiltere vasıtasıyla yeni bir kirli oyunun tezgahlandığı uyarısında bulunarak yetkililere uyanık olunması gerektiğini hatırlattı:

"İngiltere Dışişleri Bakanı, Kıbrıs'a yaptığı ziyaretlerde sözüm ona yeni bir çözüm planı sunmaktadır. Medyada bu çözüm planının bazı detayları ortaya çıktı. İki devletli konfederasyon deniyor. Burada biz İngiltere’nin asıl planını bilen insanlar olarak, bunun tamamen bir kelime oyunu olduğunu söyleyebiliriz. İki devletli konfederasyon ama bakanlar kurulu ortak, parlamentosu ortak ve dış temsil tek elden yapılıyor. Dolayısı ile adı iki devlet ama fiilen tek devlet. Peki, söz sahibi olan kim; tabii ki Rumlar. İngiltere’nin planına göre konfederasyon parlamentosu 36 üyeden oluşuyor, 24’ü Rum. Konfederasyonun bakanlar kurulu 9 bakandan oluşuyor, 6’sı Rum, 3’ü Türk. Bizim Kıbrıs sorunumuz 1974 Barış Harekâtı ile sona ermiştir. Bizim Kıbrıs ile ilgili tek sorunumuz Türki ve Müslüman ülkelerin Kuzey Kıbrıs’ı tanımaması. Başta kardeşimiz Azerbaycan devleti olmak üzere Türki Cumhuriyetlerin, Müslüman ülkelerin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmi olarak tanıması için çalışmaların bir an önce başlatılması gerekir."