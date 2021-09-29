Fatih Erbakan Van'da konuştu: Irk ve mezhep ayırt etmiyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Anadolu Buluşmaları kapsamında Van'ı ziyaret ederek bölge halkı ile bir araya geldi.

Vanlılara "birlik ve beraberlik" mesajı veren Erbakan, "Bu bölgenin halkları bin seneden beri kardeşliğin, huzur ve barışın sembolü oldular." dedi.

"Bütün milletimiz şahittir ki Erbakan Hocamız bütün mücadelesi boyunca Bitlis ve Konya'yı birbirinden ayırt etmedi. Irkçılığa ayrımcılığa ötekileştirmeye karşı bütün gücüyle karşı çıktı." diyen Erbakan, "Doğusuyla batısıyla tüm milletimizin birliği ve beraberliği ve aynı zamanda maddi manevi kalkınması için çalıştı. Erbakan Hocamız bölge insanının haklarını korumak için Bingöl'de yaptığı tarihi konuşma neticesinde hapis cezasına çarptırıldı, siyasi yasağa maruz kaldı. Bölge insanının Batıdaki insanlarla aynı haklara sahip olması için bedel ödedi. Yine Erbakan hocamız 'Eğer Türk ile Kürdü ayırırsan ortada ne Türk kalır ne de Kürt kalır. Ama Türk ile Kürt bir olursa karşısında ne Amerika ne de İsrail durabilir' derdi. " ifadelerini kullandı.

Dr. Fatih Erbakan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz de Yeniden Refah Partisi olarak tıpkı Erbakan Hocamız gibi bölge insanını hangi mezhepten hangi ırktan olursa olsun kucaklamaya geldik, Müslüman olsun olmasın tüm insanlığın saadeti selameti ve kurtuluşu için çalışan Milli Görüş ruhu bu demektir. Bu zamana kadar bölge insanı dış güçlerin emperyalistlerin oyunlarını nasıl bozduysa önümüzdeki dönemde de yine bölge insanı şuuruyla ferasetiyle kardeşlik ruhuyla oyunları yine bozacaktır."

"Van, Bitlis, Hakkari, Ağrı Büyük İsrail'in değil İslam Birliği'nin Yeniden Büyük Türkiye'nin vilayetleri olarak kalacaktır. Nasıl ki Malazgirt'te beraber omuz omuza mücadele edip şehit düştüysek, Kudüs'ün fethi için Selahattin Eyyübi'nin ordusunda savaşıp şehit düştüysek, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda asırlar boyunca birlikte omuz omuza mücadele ettiysek Türk, Kürt, Arap, Çerkez; 84 milyon olarak bir duvarın tuğlaları gibi birlik içinde yolumuza devam edeceğiz. Aynen Birinci 40 yılda Van nasıl Milli Görüş'ün kalesi olduysa Erbakan Hocamızı bağrına bastıysa ikinci 40 yılda da Yeniden Refah'ı bizleri bağrına basan Van yine Milli Görüş'ün kalesi olacaktır."