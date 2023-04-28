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Siyaset Fatih Erbakan Temel Karamollaoğlu'na sordu: Camiyle neden uğraşıyorsunuz?
Siyaset

Fatih Erbakan Temel Karamollaoğlu'na sordu: Camiyle neden uğraşıyorsunuz?

Yeniakit Publisher
2023-04-28 21:58:00 - 2023-04-28 22:09:24

A Haber canlı yayınında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çamlıca Camisi'nin yapımına, "Bu camiyi dolduramazsınız" diyerek karşı çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu eleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan A Haber canlı yayınında konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Çamlıca Camisi'nin yapımına karşı çıktığını hatırlatan Erbakan, "Camiyle neden uğraşıyorsunuz? Çünkü hırsla hareket ediyorlar." dedi.

Fatih Erbakan, Karamollaoğlu'nun "Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun" anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

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