Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Siyonist güçler planlarını adım adım uyguluyorlar. Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmeye çalışmaları, Amerika Büyükelçiği'ni Kudüs'e taşımaları, Filistin'i yok etmek amaçlarının birer yansımasıdır. Bununla birlikte İran'a yönelik yaptırımlar da aynı tehdidin bir parçasıdır." dedi.

'Cenab-ı Allah Siyonizm mikrobuna fırsat vermesin'

"Son dönemde İslam coğrafyasında yaşanan zulmün sebebi 'Büyük İsrail' projesidir." diyen Dr. Erbakan, şunları söyledi:

"Libya'yı fiilen doğu ve batı olarak ikiye ayırdılar. Mısır'da Sisi yönetimi ile orayı kontrol altına aldılar. Uydurma refendam yaparak Sudan'ı karıştırdılar. Bu da yetmedi Ömer Beşir'i darbe ile kontrol altına alarak iktidardan uzaklaştırdılar. Yemen'i Suudi Arabistan eliyle yerle bir ettiler. Irak zaten üçe bölündü. Şimdi planlarında İran'ı dörde bölmek var. Suriye'yi de Nusayri, Dürzi, Kürt, Sunni bölgesi olarak dörde bölmeye çalışacaklar. Tüm bunların hepsi aynı siyonist ajandanın uygulaması ve parçasıdır."

Müslümanları daha çok kenetlenmeye davet eden Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

"İslam ülkeleri, 54. hükümet döneminde temelleri atılan D-8 projesine sahip çıkarak, D-8'i kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde güçlendirmelidir."