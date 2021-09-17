Fatih Erbakan: PCR test zorunluluğu bir zulümdür

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Kayseri'de basın mensupları ile bir araya geldi. Erbakan'ın gündeminde koronavirüs aşısı da vardı. "Biz 2020 yılı Mart ayında 'Bu işin içinde bir iş var' dedik." ifadesini kullanan Erbakan, "Bizim eskiden beri tanıdığımız dış güçlerin, imtiyazlı zümrenin bu işlerde parmağının olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

'Hangi amaca yönelik yapıldı?'

Koronavirüsün bir laboratuvarda üretildiğini söyleyen Erbakan, "Bu yapay bir virüs. Bu doğal, Allah tarafından gelen bir virüs değil. Laboratuvarda üretilmesi, insanın aklına soru işaretleri getiriyor. Bunu üreten çevreler ne için üretti? Hangi amaca yönelik yapıldı?" dedi.

Koronavirüs aşısının normal bir aşı üretim süresinden daha erken üretildiğini belirten Fatih Erbakan, "Normalde piyasaya sunulması 6 yıl süren aşı, birden acil kullanım onayı ile insanlara gözü kapalı yapıldı. 'Kişilerin alerjisi var mı? Yaşı nedir?' diye bakılmadan aşı yapılıyor. Bu aşıda mRNA aşı teknolojisi kullanılıyor. mRNA demek; hücre çekirdeğine etki eden demek. Hücre çekirdeğine etki, çok ürkütücü sonuçlar doğurur. Mutasyonlar, sakat doğumlar ve kuyruklu insanların doğumu gibi sonuçlar mümkün. Aşılarda grafen oksit var dedik, bunu kabul etmediler ama bunun olduğunu gösterdik. Eksi 50 dereceye muhafaza altında olması gereken aşılar şimdi süper marketlere, AVM’lere kadar indi. Aşı olmadım, kaça bildiğimiz kadar kaçacağız." şeklinde konuştu.

'PCR testi zulümdür'

PCR test zorunluluğuna da değinen Erbakan, Danıştay'a yaptıkları "iptal" başvurusunu hatırlatarak şöyle konuştu: "PCR testi büyük bir zorlama ve zulüm. Vatandaş PCR işkencesi çekmemek için aşı oluyor. Bununla ilgili Danıştay’a resmi başvuruda bulunduk."