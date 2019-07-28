0553 313 94 23

Fatih Erbakan, partisinin ilk kongresinde konuştu: 17 yıldır iktidarda bulunanlar...

Partisinin 1’inci Olağan Kongresi’nde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “17 yıldır Türkiye'de iktidarda bulunan kadrolar bizim kendi içimizden çıkmış kadrolardır” dedi. Erbakan, başörtüsü zulmünün kaldırıldığını hatırlatıp, “Bu adımları atanlara teşekkür ediyoruz ve bu durumdan en çok da bizler memnun oluyoruz” dedi.

28 Temmuz 2019 Pazar 16:25
Fatih Erbakan, partisinin ilk kongresinde konuştu: 17 yıldır iktidarda bulunanlar...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "17 yıldır Türkiye'de iktidarda bulunan kadrolar bizim kendi içimizden çıkmış kadrolardır. Bu doğru. Bu kadrolar Türkiye'de inanç özgürlüğünün tesis edilmesi için son derece önemli adımlar atmışlardır. Bu da doğru. Başörtüsü zulmü ortadan kaldırılmıştır. Bu aziz topraklarda elbette bu adımların atılması gerekiyordu. Bu adımları atanlara teşekkür ediyoruz ve bu durumdan en çok da bizler memnun oluyoruz." dedi. 

Partisinin Eskişehir'deki Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Erbakan, bereketli ve stratejik olarak önemli konumda olan Türkiye'de ekonomik zorlukların yaşanmasına bir an önce çözüm bulunması gerektiğini söyledi. 

“Allah razı olsun”

Erbakan, 20 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında başörtülü vekil olmadığını belirterek, "Bugün sayısız başörtülü milletvekili, başörtülü bakanlar, polisler var. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapıyor. Erbakan hocamız, 'Bir gün gelecek bu ülkede rektörler başörtülü öğrencilere selam duracak' demişti. Bugün Türkiye bu noktaya geldi. Bunları yapanlardan Allah razı olsun." diye konuştu. 

“En çok biz memnun oluyoruz”

Türkiye'de 17 yıllık iktidarın ekonomide doğru adımlar atmadığını savunan Erbakan, şöyle konuştu: 

"17 yıldır Türkiye'de iktidarda bulunan kadrolar bizim kendi içimizden çıkmış kadrolardır. Bu doğru. Bu kadrolar Türkiye'de inanç özgürlüğünün tesis edilmesi için son derece önemli adımlar atmışlardır. Bu da doğru. Başörtüsü zulmü ortadan kaldırılmıştır. Bu aziz topraklarda elbette bu adımların atılması gerekiyordu. Bu adımları atanlara teşekkür ediyoruz ve bu durumdan en çok da bizler memnun oluyoruz."

Ekonomi eleştirisi

Hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerde bulunarak gerçek enflasyon rakamının yüzde 40'lar seviyesinde olduğunu ileri süren Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

"İstanbul'da bamyanın fiyatı olmuş 35 lira. Kaynanam 'bamya 35 lira olmuş' dedi. Gerçek enflasyon neredeyse yüzde 40 olmuş. İşsizlik yüzde 20'yi geçmiş. Gelir seviyesi bakımından halkın yüzde 40'ı açlık sınırının altında. Peki bunlar ne olacak? Eğer paylaşımda adaleti tesis edemezseniz, milleti açlığa, yoksulluğa terk ederseniz vebalden kurtulamazsınız. Bizim işimiz sadece imam hatip ile, tecvit, kıraat, Kur-an'ı Kerim ile değil. Asıl yapmamız gereken herkese refahın sağlanmasıdır."   

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:25
  1. İstanbul
  2. Eskişehir
  3. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
  4. Yeniden Refah Partisi 1'inci Olağan Kongresi
  5. ekonomi

YORUM YAZ

  • alparslanalparslan17 dk önce
    ya sen ne güzel bir insansın ve ne güzel bir müslümansın. ALLAH senden de razi olsun. milli görüşün aslı geldi ve batılı olan saadet partisindeki gercek milli görüşçüler yeniden refaha gelir ve fetöcüler ve laik, kemalist saadet partililer temelin yaninda kalir. haydi gecmiş olsun diyorum ama iyi geçecek. amladın ssn onu temel karaoglu ( molla yakışmıyor )

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ikinci oturumu tamamlandı
  1. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin..
  2. Aydın'da 66 düzensiz göçmen yakalandı
  3. TDBB’nin desteğiyle Glamoc Eğitim ve..
  4. Amed Sportif Faaliyetler’de kamp..
  5. İsmail Fakı mezarı başında anıldı
  6. Öldürülen PKK'lının, Turuncu listede..
  7. Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol..
  8. Çorum’da silahlı kavga: 2 yaralı
  9. Afganistan'da cumhurbaşkanlığı..
  10. Antalyaspor Vakfı Başkanlığı'na Fikret..
  11. Turuncu kategorideki terörist etkisiz..
  12. Antalyaspor Vakfı yeni Başkanı Fikret..
  13. Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye..
  14. Sivas’ta otomobil şarampole uçtu: 1..
  15. Turuncu kategorideki terörist etkisiz..
  16. Yazılı açıklama yapan Fatih Erbakan,..
  17. Dolandırıcıya "Jetlag" operasyonu
  18. Azerbaycan'da "Milli Yayla Festivali"
  19. Dünyayı tedirgin eden açıklama!..
  20. Başkentte EGO otobüsü yayalara çarptı:..
  21. TİKA gönüllülerinden Somalili..
  22. Haftada bir kez kereviz tüketmenin..
  23. TİKA'nin genç gönüllü öğrencileri..
  24. Ağrı'da iç güvenlik operasyonları..
  25. Fatih Erbakan, partisinin ilk..
  26. Şeyh İzzettin İsmail Efendi 718’inci..
  27. Huzur Partisi isim hakkını alan iş..
  28. Darüşşafaka Tekfen'de transfer
  29. Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 2..
  30. Batman’da oda temsilcilerine ’yeni..
İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!
İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!
Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!

Günün Karikatürü

28 Temmuz 2019
Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor