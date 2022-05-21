Fatih Erbakan o karardan vazgeçti! Seçimlerde bunu yapacaklar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2023 seçimlerine parti olarak tek başına gireceklerini açıkladı. Erbakan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını da söyledi.

TV100'ün sorularını yanıtlayan Erbakan, seçimlere bütün güçleriyle hazırlandıklarını vurgulayarak, "Parti olarak tek başımıza gireceğiz. Bunu yapmamızın sebebi mevcut iktidarın değişmesi'' ifadelerini kullandı.

"Aday da olacağız"

Erbakan, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkinse, ''Gayret gösterip Cumhurbaşkanı adayı da olacağız" diye konuştu. Geçtiğimiz gün partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Fatih Erbakan, Türkiye'de son bir ayda resmi olarak en fazla üye kaydeden partinin de Yeniden Refah Partisi olduğunu söylemişti.

Erbakan, daha önce yaptığı açıklamalarda da üçüncü bir ittifak kurulabileceği, bu ittifakta İYİ Parti'nin başı çekebileceği önerisinde bulunmuştu.