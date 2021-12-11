Fatih Erbakan o ittifaka kapıları kapattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başankanı Fatih Erbakan, Haber Global TV'de ‘Siyaset Özel” proğramına konuk oldu.

Senem Toluay Ilgaz, Gürkan Hacır ve Metehan Demir'in sorularını yanıtlayan Erbakan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

3. ittifak

Yola çıkış noktamız, birbirine benzeyen, yakın olan ve seçmenin sağ partiler olarak nitelendirdiği partiler bir araya geldiği zaman bu iktidarın yıllardır çok etkili şekilde kullandığı CHP ve HDP'nin olduğu yerde tabanımız olumsuz bakıyor. Biz aslında kendi gücümüzle girmek istiyoruz. İlk seçeneğimiz o ama illa bir ittifak diyorsanız da böyle bir ittifak bir sinerji oluşturabilir diye söyledik. Olumsuz bir şey söylenmedi ittifak görüşmelerinde. Seçime 1,5 sene var zaten bu noktada hemen yapalım denilemezdi. Onlar da aslında bizim dediklerimizi söylüyorlar. Seçime 5-6 ay kala, biraz daha ortam netleştiği zaman bu tekrar görüşülebilir, konuşulabilir şeklinde bir ifade oldu.

Hangi ittifak?

Millet ittifakına tam kapıyı kapatmıyorum. Ama çok ayrıştığımız noktalar da var. Yine de kendimiz girsek daha uygun olur diye düşünüyorum. Çünkü alacağınız sonuç ne olursa olsun kendi gücünüzle girmişsiniz. Seçmen de bizi bir ittifaka yakıştıramıyor. Gönlümüzde yatan kendimizin girmesi.

Cumhurbaşkanlığı konusu

İsimden ziyade ne yapacağı önemli. Doğrudan millet ittifakının içinde yer almadığımız için oranın adayları ile ilgili isim söylemek çok uygun olmaz. İnşallah sonuç milletin hayrına olur. Bir siyasi parti seçime girme hakkı elde etmişse, o partinin başkanı ülkeyi yönetme iddiam var demiş. Öyleyse o parti bir kendisi bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracaksa o adayın da partinin genel başkanı olması doğal.