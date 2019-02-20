Fatih Erbakan kimdir nerelidir? | Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan biyografisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ahde vefa buluşmalarının konuğu olarak katıldığı programda, Abdülhamid Han Hazretleri ile merhum babası Necmettin Erbakan'ı anlattı. Peki Fatih Erbakan kimdir? İşte Fatih Erbakan hayatı, Fatih Erbakan biyografisi hakkında merak edilen detaylar...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ahde vefa buluşmalarının konuğu olarak katıldığı programda, Abdülhamid Han Hazretleri ile merhum babası Necmettin Erbakan'ı anlattı. Fatih Erbakan, "Abdülhamid Han Hazretleri ile Erbakan hocamız peygamberlerin yolunda bir hayat yaşayarak emperyalist güçlerin oyunlarını bozdukları için onların hedefi haline geldiler" dedi.

Ahde Vefa Platformu'nun 'Ahde Vefa Buluşmaları' kapsamında gerçekleştirdiği programın bu haftaki konukları Abdülhamid Han Hazretleri'nin torunu Kayıhan Osmanoğlu ile Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan oldu.

'Onlar neden Peygamberlerin yolundaydı?'

Programda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Abdülhamid Han Hazretleri ile merhum babası Necmettin Erbakan'ı anlattı. Fatih Erbakan, Abdülhamid Han ile Necmettin Erbakan'ın Peygamberlerin yolunda yürüyen kimseler olduklarını vurgulayarak "Cenab-ı Allah Abdülhamid Han Hazretlerine gani gani Rahmet eylesin. Neden Erbakan hocamız ve Abdülhamid Han Hazretleri Peygamberlerin yolunda yürüyen kimselerdi? Abdülhamid Han Hazretleri hergün 7 Yasin-i Şerif okuyan bir kişiydi. Sadece bu Yasinleri okuduğu için Peygamberimizin yolunda yürüdü demiyorum. Peygamberler, birincisi; Cenab-ı Allah'ın yeryüzünde verdiği nimetler insanlar arasında adil şekilde paylaşılsın diye gönderildi. Kul hakkına riayet edilsin, herkes emeğinin karşılığını alsın, bir avuç imtiyazlı azınlık dünyadaki nimetlerin yüzde doksanını alırken, kalan milyarca insan geri kalan yüzde onla idare etmesin, ekonomide adil bir sistem olsun, Cenab-ı Allah'ın nimetleri adil bir şekilde paylaşılsın diye gönderildiler. İkinci temel görevleri ise şuydu: Bütün dünyada çifte standart, haksızlık, zulüm ortadan kalksın, sosyal hayatta ve hukuk düzeninde adil bir sistem kurulsun." dedi.

Abdülhamid Han ile Necmettin Erbakan'ın Peygamberlerin iki temel vazifesini ömürleri boyunca örnek aldıklarını vurgulayan Fatih Erbakan; "Abdülhamid Han Hazretleri, Peygamberlerin en önemli vazifesi olan bu iki temel konuda canla başla çalışan ve gerekli adımları atan bir kimseydi. Merhum Erbakan hocamızda bu iki temel konuda hayatı boyunca mücadele etmiş ve gerekli adımları atmış bir kimse olduğu için Abdülhamid Han Hazretleri ve Erbakan hocamız Peygamberlerin yolunda yürüyen kimselerdi diyoruz" şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Abdülhamid Han ile Necmettin Erbakan'ın neden Siyonistlerin hedefi haline geldiğini de şöyle anlattı:

"Abdülhamid Han Hazretleri ve Erbakan hocamıza dünya siyonizminin ve ırkçı empryalizmin büyük düşmanlık beslemesinin sebebi de her ikisinin de bu iki temel konuda dünya siyonizminin oyunlarını bozmak istemesidir"

Fatih Erbakan, 1 Ocak 1979 tarihinde Ankara'da doğdu. Tam adı Muhammed Ali Fatih Erbakan. Annesi Nermin Erbakan babası başbakanlık da yapmış olan Necmettin Erbakan. Zeynep Erbakan, Elif Erbakan adlarında iki kız kardeşi var. İlkokulu Ankara‘da okuduktan sonra ortaokulu Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda okudu. Lise eğitimini ise Ankara Ayrancı Lisesi'nde okuyarak mezun oldu.

Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği fakültesinden Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu. Mezun olduktan sonra yüksek lisans için İngiltere‘ye gitti. Londra‘da Royal Holloway Koleji'nde işletme alanında yönetim ve organizasyon doktorasına başladı ancak annesi Nermin Erbakan vefat edince Türkiye'ye döndü. Sonra da yüksek lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yaptı. Devamında yine aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon dalında doktorasını yaptı. 2012 yılında 30 bin liralık bedelini peşin yatırarak bedelli askerlik yapmış oldu.

Fatih Erbakan lise yıllarından itibaren defalarca babasının yanında kürsüye çıkıp baş parmağını havaya kaldırarak siyasete ısındı. 1998 yılında ailesiyle birlikte Mekke‘ye gitti ve ikinci kez hacı oldu.

Fatih Erbakan, 2012 yılında Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi oldu ve aynı zamanda Genel başkan başdanışmanı olarak Saadet Partisi'nde görevine devam ediyor.

Fatih Erbakan, 23 Şubat 2003 tarihinde babasının siyasi yasağının bittiği gün Beyza Molu ile Çırağan Sarayı'nda evlendi. İkiz kız çocukları vardır.

17 Kasım 2013 tarihinde “Prof.Dr. Necmettin Erbakan Vakfı” kuruldu ve Genel Başkanı olarak da Fatih Erbakan seçildi.