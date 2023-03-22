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Siyaset Fatih Erbakan: İttifakı yine gündemimize alabiriz ama...
Siyaset

Fatih Erbakan: İttifakı yine gündemimize alabiriz ama...

Yeniakit Publisher
2023-03-22 22:22:00 -
Fatih Erbakan: İttifakı yine gündemimize alabiriz ama...

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Prensiplerimiz konusunda anlaşırsak, çok zor olsa da ittifakı yine gündemimize alabiliriz." dedi.

 Yeniakit.com.tr 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmama sebebini anlattı. Hakkındaki "20 milletvekili istedi" iddiasını yalanlayan Dr. Erbakan, "AK Parti ile görüşmede Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve Bakanlık talebi söz konusu dahi olmadı." dedi.

"Taleplerimize başta olumlu yaklaşıldı.Pazartesi günü ortak metinde uzlaşamadık. Tabanımızın 60%’ının istememesine rağmen; iyi niyetle, 1 aydan fazla bir süredir AK Parti ile müzakerelere devam ettik." diyen Dr. Erbakan, "Ak Parti mutabakat anlaşmasını kabul etmeyince, ittifak gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

Erbakan ittifakın imkansız olmadığını ise şu sözlerle aktardı:
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Tüm bunlara rağmen Ak Parti ortak metni onaylarsa, bu saatten sonra oldukça zor olsa da, ittifakı yine gündemimize alabiliriz.

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